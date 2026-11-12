Cindy Holscher gewinnt Gouverneurswahl in Kansas. Zugleich wächst Druck auf Handelsminister Lutnick wegen Nvidia-Skandal. Trump kritisiert Vize Vance.

Die Demokratin Cindy Holscher hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Kansas gewonnen und löst damit die amtierende Amtsinhaberin Laura Kelly ab. Holscher, die zuvor Senatorin im Parlament von Kansas war, setzte sich bei der Wahl am 3. November gegen den Republikaner Ty Masterson durch. Dieser Sieg sichert der Demokratischen Partei den Verbleib an der Spitze des Bundesstaates und festigt ihre politische Position in der Region. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) bestätigte das Wahlergebnis erst am Donnerstag, nachdem Holscher ihren Sieg bereits unmittelbar nach Schließung der Wahllokale verkündet hatte. Mit dieser Wahl endet die Amtszeit von Laura Kelly, die aufgrund von Amtszeitbeschränkungen nicht erneut kandidieren durfte.

Ablösung von Kelly festgelegt

Der Wechsel an der Spitze von Kansas markiert einen klaren Machtsignale für die Demokraten im Mittleren Westen der USA. Cindy Holscher tritt das Amt als Gouverneurin an und damit als Nachfolgerin von Laura Kelly an, die den Bundesstaat zuvor geleitet hatte. Die Bestätigung durch die AP am Donnerstag结束了 die Unsicherheit über das amtliche Endergebnis. Holscher hatte ihren Erfolg bereits Tage vor der offiziellen Bestätigung kommuniziert. Ihr Sieg hält eine landesweite Erfolgsserie der Demokraten in Kansas aufrecht. Sie führt nun die Exekutive des Bundesstaates und muss sich den Herausforderungen der Verwaltung stellen, nachdem sie sich im Wahlkampf gegen Ty Masterson durchgesetzt hat.

Also read „Wir lassen uns da gar nicht unter Druck setzen”

Nvidia-Skandal belastet Handelsminister

Parallel zur Wahl in Kansas wächst der politische Druck auf US-Handelsminister Howard Lutnick infolge des Spionageskandals um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang. Insidern zufolge wird im Weißen Haus bereits über eine mögliche Ablösung Lutnicks beraten. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen gaben am Donnerstag an, dass entsprechende Gespräche in der US-Regierung geführt werden. Jensen Huang war am selben Tag als Vorstandschef des führenden KI-Chipentwicklers zurückgetreten. Dies geschah im Zusammenhang mit der Offenbarung einer Beziehung zu Alice Huang, die von US-Behörden der Spionage für China verdächtigt wird. Die Kritik an Lutnick konzentriert sich auf die mangelnde Kontrolle des KI-Chip-Exports nach China und die Weigerung der Regierung, chinesische Unternehmen auf Handels-schwarze Listen zu setzen.

Demokraten fordern Aufklärung im Kongress

Die Führungsspitze der Demokraten im US-Kongress verlangt nun eindringlich von Jensen Huang und der Trump-Regierung umfassende Aufklärung. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderte auf der Plattform X, dass der Kongress Huang und andere Vertreter von Nvidia zur Verantwortung ziehen müsse. Schumer betonte, dass geklärt werden müsse, wie die nationale Sicherheit der USA durch das Verhalten der Firmenführung gefährdet worden sein könnte. Auch die Regierung von Präsident Donald Trump müsse sich dafür verantworten, welche Maßnahmen ergriffen wurden, nachdem die Beziehung Huangs zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt wurde. Schumer hob hervor, dass die Amerikaner das Recht haben zu erfahren, ob Entscheidungsträger die Interessen Amerikas vor Profit oder persönlichen Freundschaften stellen.

Advertisement

Trump weist Vize Vance zurecht

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vizepräsidenten JD Vance öffentlich scharf kritisiert. In einem Beitrag am Donnerstag in den sozialen Medien forderte Trump Vance auf, seine volle Aufmerksamkeit auf die Kriminalität und Korruption in demokratisch regierten US-Städten zu richten, anstatt sich auf den Iran zu konzentrieren. Trump argumentierte, dass durch die Unterbindung dieser kriminellen Aktivitäten im großen Stil mehr Geld gespart werden könnte als durch ein Abkommen mit dem Iran. Er behauptete, Korruption sei der Führung der Demokraten inhärent und verwies darauf, dass die USA Gelder und Kontrolle über die Straße von Hormus haben. Die Straße von Hormus ist seit Beginn des Iran-Kriegs weitgehend blockiert und eine der wichtigsten Routen für Öl- und Gastransporte weltweit.

Rubio einigt sich mit Wang Yi über Abrüstung

Auf der internationalen Bühne zeigen sich die USA und China auf hoher Ebene einig über die Notwendigkeit substanzieller Gespräche. US-Außenminister Marco Rubio und sein chinesischer Kollege Wang Yi bestätigten nach Angaben der US-Regierung, dass Gespräche auf Ebene der Staatschefs wichtig sind. Ziel dieser Dialoge ist es, Frieden und atomare Abrüstung voranzutreiben. Diese Einigkeit steht im Kontrast zu den internen politischen Konflikten in den USA, wo die Demokraten bei den Wahlen im November die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewonnen haben. JD Vance hatte den Irankrieg zuvor mitverantwortlich für die Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen gemacht und sich für Verhandlungen mit dem Iran eingesetzt. Während Trump diese Forderung zurückwies, bleibt die diplomatische Linie mit China auf Abrüstung fokussiert.