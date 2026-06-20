Circle K: 100. Schnellladestandort in Deutschland in Nauen eingeweiht

Die Tankstellenkette Circle K hat ihren 100. Schnellladestandort in Deutschland in Nauen eingeweiht. An dem Standort stehen drei High Power Charger mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung.

Die Tankstellenkette Circle K hat im brandenburgischen Nauen ihren 100. Schnellladestandort in Deutschland eingeweiht. An dem Standort stehen drei High Power Charger mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Bereits Anfang 2024 übernahm das kanadische Convenience-Store-Unternehmen Alimentation Couche-Tard mit seiner Marke Circle K das deutsche Tankstellennetz und Tankkartengeschäft von TotalEnergies. Im Dezember 2024 übernahm Circle K auch den Betrieb der Ladesäulen und treibt seit dem den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran. Nicht dazu gehören jedoch die Standorte, die im Rahmen des Deutschlandnetzes von TotalEnergies aufgebaut werden.

Nun meldet Circle K einen Meilenstein im eigenen Schnellladenetz: An der Service Station in der Berliner Straße 123 in Nauen hat das Unternehmen seinen 100. deutschen Schnellladestandort in Betrieb genommen. Vor Ort stehen drei HPC-Säulen von Alpitronic mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung.

Die Service Station in Nauen liegt verkehrsgünstig im Berliner Umland und ist sowohl für Anwohnende, Pendlerinnen und Pendler sowie den gewerblichen Verkehr attraktiv, so Circle K. Der Standort ist laut dem Unternehmen nicht als reiner Ladestandort konzipiert, sondern soll Schnellladen mit Shop, Waschanlage und Food-Angebot verbinden. Damit will Circle K die Ladepause stärker mit klassischen Tankstellen- und Convenience-Angeboten verknüpfen. Circle K betreibt bundesweit Ladeinfrastruktur an 95 Standorten mit rund 400 Ladepunkten.

Allein im letzten Monat des vergangenen Jahres kamen sechs neue Ladeparks mit insgesamt 43 Schnellladepunkten hinzu - darunter erstmals in Deutschland auch speziell für E-Lkw ausgelegte Lademöglichkeiten. Seitdem sind rechnerisch nur fünf weitere Schnellladestandorte hinzugekommen. Das Ausbautempo aus dem Dezember hat Circle K damit in den vergangenen Monaten zumindest nicht halten können. Auf einer Karte liefert Circle K einen Überblick über die in Betrieb befindlichen und die im Bau befindlichen Schnellladestandorte.

Nähere Details werden dort nicht genannt - auch nicht, bis wann die bereits im Bau befindlichen Standorte ans Netz gehen sollen. Die Tankstellenkette nennt lediglich ein Ausbauziel für Deutschland bis 2030. Demnach sollen bis dahin 30 bis 40 Prozent der eigenen Standorte mit Schnellladesäulen ausgerüstet werden. Zum deutschen Netz des kanadischen Unternehmens gehören nach eigenen Angaben rund 1.200 Tankstellen.

Rechnerisch entspräche das - bei gleichbleibender Netzgröße - etwa 360 bis 480 Standorten mit Schnellladeinfrastruktur. In Schweden ist das Unternehmen nach eigenen Angaben bevorzugter Ladeanbieter mit mehr als 1.000 Ladepunkten. Täglich würden dort mehr als 15.000 Elektrofahrzeuge an Ladesäulen der Tankstellenkette laden. Europaweit umfasst das Ladenetz des Unternehmens eigenen Angaben zufolge inzwischen mehr als 4.400 Ladepunkte





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