Cisco Steigert Umsatz- und Gewinnsprognose

Cisco Systems, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerktechnik, meldete am Mittwoch überraschend gute Quartalszahlen und aktualisierte sowohl seine Umsatz- als auch seine Gewinnsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie des Unternehmens schoss am Donnerstag nach Handelsbeginn in New York um gut sechs Prozent nach oben, auf den höchsten Stand seit Anfang des Jahrtausends.

Im vergangenen Jahresviertel erreichten die Aufträge für Infrastruktur zum Betrieb Künstlicher Intelligenz 350 Millionen Dollar, wie die Firma aus San Francisco am Mittwoch nach US-Börsenschluss bei der Vorlage aktueller Quartalszahlen mitteilte. Im gesamten ersten Geschäftshalbjahr seien es nahezu 700 Millionen Dollar gewesen. Der Ausblick für das laufende Quartal und das Jahr fiel überraschend gut aus.

Der Pionier von Netzwerktechnik kündigte zudem an, weitere 15 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe lockerzumachen. Das Papier des US-Konzerns kletterte am Donnerstag nach Handelsbeginn in New York um gut sechs Prozent auf 66,36 Dollar und notierte damit auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends. Zuletzt lag das Plus im NASDAQ-Handel bei 2,09 Prozent, die Aktie kostete 63,84 US-Dollar. Cisco stellt vor allem Router und Switches für IT-Netzwerke und den Internetverkehr her. Laut Händlern hatte rund um die jüngste US-Wahl unter anderem die Sorge bestanden, Etatkürzungen in Washington könnten die Geschäfte von Cisco mit öffentlichen Auftraggebern bremsen. Diese Bedenken seien nun offenbar etwas zerstreut worden. Finanzchef Scott Herren verwies in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg darauf, dass Cisco den überwiegenden Teil der öffentlichen Aufträge vom US-Verteidigungsministerium einheimste und nur die zivilen Regierungsbehörden weniger bestellten. Cisco-Chef Chuck Robbins erwartet für das laufende Geschäftsquartal (Ende April) rund 14 Milliarden Dollar Umsatz, Analysten schätzten bisher etwas weniger. Für das Gesamtjahr stockte Cisco die eigenen Erwartungen auf und rechnet nun mit einem Erlös von mindestens 56 Milliarden Dollar. Auch hier lagen Fachleute bisher etwas darunter. Der Konzernumsatz wuchs im zweiten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn sank hingegen um 8 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie übertraf Cisco die Analystenprognosen. Mit neu genehmigten 15 Milliarden Dollar stehen für Aktienrückkäufe nun rund 17 Milliarden Dollar zur Verfügung





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CISCO Aktie Netzwerktechnik Umsatz Gewinn Aktienrückkauf KI

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ZEB Steigert Umsatz und setzt auf Wachstum im FinanzsektorDie Finanzberatung ZEB hat 2024 ihren Umsatz deutlich gesteigert und plant weiteres Wachstum. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Transformation der Finanzindustrie, insbesondere in den Bereichen neue Technologien, Ökologie, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung. ZEB hat zudem drei neue Partner rekrutiert und baut seine Präsenz im europäischen Markt aus.

Weiterlesen »

DJ Richemont steigert Umsatz stärker als erwartetDer Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Trotz des schwierigen globalen Marktumfeldes für Luxusgüter kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro.

Weiterlesen »

Belimo steigert Umsatz 2024 deutlichHinwil - Der Klimaspezialist Belimo ist im Geschäftsjahr 2024 deutlich gewachsen. Vor allem die Geschäfte in den USA und in Asien trieben den Umsatz an. So stieg der Umsatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um

Weiterlesen »

adidas Steigert Umsatz deutlich im Jahr 2024 und blickt optimistisch in die ZukunftDer Sportartikelhersteller adidas verzeichnete im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 23,7 Milliarden Euro, ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt legten die Einnahmen um 12 Prozent zu, deutlich stärker als prognostiziert. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 50,8 Prozent und das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 1,34 Milliarden Euro. CEO Björn Gulden zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung und blickt optimistisch in die Zukunft.

Weiterlesen »

Adhoc: HUBER+SUHNER AG: HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang und Umsatz im Geschäftsjahr 2024HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang und Umsatz im Geschäftsjahr 2024 23.01.2025 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

Weiterlesen »

GE Aerospace Steigert Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2024GE Aerospace, die ehemalige Luftfahrtdivision des US-Konzerns General Electric, meldet starke Zuwächse im Umsatz und Gewinn für das Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen plant, im laufenden Jahr weitere Erfolge zu erzielen und kündigte gleichzeitig den Rückkauf von eigenen Aktien in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar und eine Erhöhung der Dividende um 30 Prozent an.

Weiterlesen »