Cisco und Kontron im Aufwind: Commerzbank übertrifft Erwartungen

Cisco Systems meldet im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 starke Ergebnisse, während die Aktie von Kontron nach einem Trendwechsel im November an Wert gewinnt. Die Commerzbank erreicht im Geschäftsjahr 2024 stärkere Ergebnisse als erwartet.

Cisco Systems hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 starke finanzielle Ergebnisse erzielt. Der nicht-GAAP- Gewinn je Aktie (EPS) stieg um 8% gegenüber dem Vorjahr auf 0,94 USD und übertraf die Analystenprognosen von 0,91 USD. Der Umsatz wuchs um 9% auf 14,0 Milliarden USD und lag damit über der Konsensprognose von 13,87 Milliarden USD. CEO Chuck Robbins zeigte sich mit der Geschäftsentwicklung zufrieden und betonte die anhaltende hohe Nachfrage nach Cisco's Technologie .

„Unsere starken Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln das Vertrauen unserer Kunden in unsere Innovationen wider – insbesondere im Bereich der KI-gestützten Netzwerkinfrastruktur“, sagte Robbins. Die Aktie von Kontron hat seit einem Trendwechsel am Support bei 14,90 EUR im November stark an Wert gewonnen. Der Kurs der Aktie zog über den Widerstand bei 18,84 EUR in Richtung der übergeordnet entscheidenden Widerstandszone. Dieser Bereich ist seit Tagen hart umkämpft und unterstreicht damit seine Bedeutung als zentrale Barriere auf dem Weg zum Vorjahreshoch. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Commerzbank starke Ergebnisse erzielt und ihre finanziellen Ziele übertroffen. Das Nettoergebnis stieg um 20% auf 2,7 Milliarden EUR, während das operative Ergebnis um 12% auf 3,8 Milliarden EUR zulegte.





