Die Investmentbank Citi hat ihre Top-Picks für Anwendungssoftware angepasst. Box belegt Platz eins, gefolgt von Navan und Roper Technologies. Analysen basieren auf Q3-Ergebnissen.

Die Investmentbank Citi hat ihr Ranking im Bereich Anwendungssoftware nach den Veröffentlichungen der Quartalsergebnisse für das dritte Quartal aktualisiert. Diese Anpassung reagiert auf veränderte Bewertungen, operative Entwicklungen und das Potenzial künstlicher Intelligenz, das branchenweit neue Wachstumschancen eröffnet. Während Box als Top-Aktie die Spitzenposition behält, rutscht ein zuvor drittplatziertes Unternehmen auf Rang vier.

Box führt das Citi Ranking an mit Kursziel 55 Dollar

Box behauptet seine Position als Top-Pick der Citi im Bereich Anwendungssoftware. Die Bank hob ihr Kursziel für die Box-Aktie von 40 Dollar auf 55 Dollar an. Ausgehend vom Schlusskurs am 13. November bei 43,63 Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent. Citi prognostiziert einen beschleunigten Wachstumspfad für das Unternehmen. Getrieben wird dieser durch die Cloud-Content-Management-Plattform von Box, die als infrastrukturähnlich beschrieben wird.

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Zudem wird die wachsende Präsenz in regulierten Industrien als starker Faktor genannt. Der fortlaufende Ausbau von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen unterstützt diese Entwicklung weiter. Die Analysten hoben die Strategie Enterprise Advanced hervor, die Kunden zu höherwertigen Produktpaketen führt. Das wachsende Zutrauen in das Upselling-Potenzial bei Großkunden unterstreicht die positive Einschätzung der Bank.

Navan belegt Platz zwei mit starkem Auftragsbestand

Navan belegt weiterhin den zweiten Rang im Citi-Ranking mit einem Kursziel von 28 Dollar pro Aktie. Citi betonte, dass die Plattform für Geschäftsreise- und Ausgabenmanagement dank ihrer kombinierten vertriebs- und produktgetriebenen Kundengewinnungsstrategie weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnet. Zu den jüngsten operativen Fortschritten zählen Rekordbuchungen und der Gewinn des bislang größten Kunden.

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Ein weiterer wichtiger Faktor ist der weiter etablierte Cross-Selling-Prozess. Die Bank rät Anlegern, kurzfristige Schwankungen bei der Umsatzrealisierung zu ignorieren. Diese Schwankungen entstehen durch den zeitlichen Verlauf der Implementierungen bei Großkunden. Ein beachtlicher Auftragsbestand bietet eine hohe Transparenz für das künftige Wachstum.

Der Bruttobuchungswert auf 12-Monats-Sicht stieg um mehr als 60 Prozent. Citi geht davon aus, dass dies im Kalenderjahr 2027 ein Wachstum über den Markterwartungen stützen könnte. Die positive Dynamik bei Navan steht im Kontrast zu allgemeinen Marktbewegungen, da das Unternehmen seine strategische Ausrichtung konsequent umsetzt.

Roper Technologies kehrt in die Top drei zurück

Roper Technologies zieht mit einem Kursziel von 525 Dollar wieder in die Top drei der Citi-Liste ein. Dies geschah, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal eine stärkere organische Wachstumsdynamik vorweisen konnte. Die Bank verwies auf eine sequenzielle Beschleunigung des organischen Wachstums um zwei Prozentpunkte. Zudem wurden Stabilisierungsanzeichen in den Software-Kerngeschäften Deltek und DAT beobachtet.

Citi sieht bis ins Kalenderjahr 2027 Raum für weitere Verbesserungen. Da die Monetarisierung von KI-Funktionen im gesamten Roper-Portfolio zunimmt, könnte dies für Aufwärtspotenzial bei den Gewinnschätzungen sorgen. Das Unternehmen ist laut der Bank hervorragend aufgestellt, um im Zuge einer Wiederbelebung des M&A-Marktes Kapital gezielt für Akquisitionen einzusetzen.

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Vorsicht bei KMU-Ausrichtung und KI-Plattformen

Vorsichtiger äußerte sich Citi gegenüber Softwareanbietern, die stark auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgerichtet sind. In diesem Segment könnten Herausforderungen bei der Kundengewinnung das Wachstum dämpfen. Zusätzlich wirkt Gegenwind bei der Suchmaschinenoptimierung als belastender Faktor für diese Anbieter.

Das Aufkommen persönlicher KI-Agenten könnte die Marktdynamik weiter verändern. Ein zuvor drittplatziertes Unternehmen ist trotz solider Quartalszahlen und eines weiterhin positiven Ausblicks auf Rang vier zurückgefallen. Citi verwies hier auf den Kursgewinn der Aktie von 48 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Dies steht im Vergleich zu einem Minus von 5 Prozent beim Branchenindex. Die Anpassung des Rankings spiegelt diese divergierenden Performance-Daten wider.