Citigroup-Aktie: Aufschwung setzt sich fort, Dividendenpolitik bleibt konstant

Die Citigroup - Aktie legt ihren Aufwärtstrend fort und notiert aktuell bei 80,30 EUR (Stand: 15. Februar 2025). Das Finanzinstitut präsentiert seine starke Marktposition mit einer bemerkenswerten Jahresperformance von +58,75 Prozent. Die jüngste Kursentwicklung zeichnet sich durch eine deutliche Aufwärtsbewegung aus, wobei die Aktie im vergangenen Monat um 3,82 Prozent zulegte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 151,4 Milliarden Euro.

Citigroup bekräftigt seine zuverlässige Dividendenpolitik und hat Anfang Februar 2025 erneut eine vierteljährliche Dividende von 0,56 USD je Aktie ausgezahlt. Diese Kontinuität unterstreicht die stabile finanzielle Position des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld.





