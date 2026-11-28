Aufgrund eines Buchungsfehlers von 35 Milliarden US-Dollar bei der Londoner Tochtergesellschaft stehen bei Citigroup auf Führungsebene Personalwechsel an. Der Fehler führte zu einer Unterbewertung der risikogewichteten Aktiva und erschwert die Verbesserung der Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden, obwohl das Unternehmen betont, dass die Mindestkapitalanforderungen stets eingehalten wurden und keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis des Konzerns vorliegen.

) steht nach einem Buchungsfehler in Höhe von $35 Milliarden im London er Geschäft vor personellen Umbesetzungen auf Führungsebene. Wie das Wall Street Journal am Freitag berichtete, erschwert dieser Vorfall die Bemühungen der Bank, das Verhältnis zu den Aufsichtsbehörden zu verbessern.

Die Bank schoss im Sommer rund $3 Milliarden in eine wichtige britische Tochtergesellschaft nach, nachdem ein Mitarbeiter einen Fehler entdeckt hatte, durch den die risikogewichteten Aktiva der Einheit zu niedrig ausgewiesen worden waren. Mindestens zwei Managing Directors, die für die aufsichtsrechtliche Finanzberichterstattung zuständig waren, sind nicht mehr auf ihren Posten. Citigroup Chief Risiko Officer Zdenek Turek verlegte seinen Dienstsitz kürzlich von New York nach London und arbeitet an der Behebung der Meldeprobleme.

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Eine Sprecherin der Bank erklärte, sein Wechsel sei bereits vor Bekanntwerden des Fehlers geplant gewesen. Das Problem resultierte aus der Anwendung eines internen Kapitalmodells auf einen europäischen Handelsdesk ohne die dafür notwendige aufsichtsrechtliche Genehmigung der Bank of England. Durch den Fehler wurden die risikogewichteten Aktiva um rund $35 Milliarden zu niedrig angegeben – was etwa 20 % des ausgewiesenen Gesamtvolumens der Tochtergesellschaft entspricht.