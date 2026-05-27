Citroën e-C3 Urban Range: Ein günstiges Elektroauto für die Stadt

Der Citroën e-C3 Urban Range ist ein günstiges Elektroauto, das sich als Stadtstromer perfekt eignet. Der Preis ist aktuell sehr günstig und der Citroën e-C3 Urban Range erfüllt seinen Zweck erstaunlich ordentlich.

Der Citroën e-C3 Urban Range ist ein günstiges Elektroauto, das sich als Stadtstromer perfekt eignet. Der Preis beträgt derzeit nur 8140 Euro, vorausgesetzt, man nutzt die maximale staatliche Prämie von 6000 Euro.

Citroën gewährt eine Verdopplung der staatlichen Prämie bis Ende Juni, sodass der eigentliche Listenpreis von 20.140 Euro stark reduziert wird. Der kleine Franzose kommt mit einer 30-kWh-Batterie, ohne Wärmepumpe und bescheidenen 125 km/h Höchstgeschwindigkeit. Er ist klar als Stadtstromer gedacht und passt perfekt dazu, dass die leichte Lenkung angenehm unkompliziert und ausreichend sicher wirkt. Auch die Beschleunigung auf Tempo 100 in zwölf Sekunden reicht für Stadt und Landstraße locker aus.

Auf der Autobahn wird es dagegen wegen des niedrigen Topspeeds schnell zäh. Der kleine Franzose soll als Stadtstromer überzeugen und dazu passen bescheidene 125 km/h Höchsttempo und die sehr leichtgängige Lenkung. Positiv überrascht vor allem das Raumgefühl, denn in diesem kleinen Stromer wirkt er deutlich größer, als man es in dieser Klasse erwartet. Beim Fahrwerk zeigt der Franzose zwei Gesichter: Kurze Schlaglöcher reichen die kleinen 16-Zoll-Räder recht deutlich weiter, lange Wellen steckt der e-C3 dagegen angenehm weich weg.

Der Citroën e-C3 Urban Range ist kein Langstrecken-Stromer und kein Dynamik-Wunder. Aber als günstiges Elektroauto für die Stadt erfüllt er seinen Zweck erstaunlich ordentlich - und der Preis ist aktuell fast konkurrenzlos





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