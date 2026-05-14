Claire Holt glänzt auf dem roten Teppich von Cannes

Claire Holt, eine australische Schauspielerin, ist in diesem Jahr wieder zu Gast auf dem roten Teppich des Cannes Film Festivals. Sie zeigte sich in einem schulterfreien Traumkleid und kombiniert es mit schwarzen Sandaletten und funkelnden Accessoires.

Das Filmfestival in Cannes zieht in diesem Jahr wieder alle großen Namen an – und mittendrin: Claire Holt (37). Die australische Schauspielerin zeigte sich auf dem roten Teppich der 79.

Ausgabe des prestigeträchtigen Festivals in einem schulterfreien Traumkleid, das mit engem Oberteil und weitem Schlitzrock für Aufsehen sorgte. Dazu kombinierte sie schwarze Sandaletten sowie funkelnde Accessoires in Form einer Diamantenkette, einem Armband und passenden Ohrringen. Damit reihte sie sich stilsicher in die glanzvolle Riege der Festivalbesucher ein – darunter Hollywoodgrößen wie Jane Fonda (88), Heidi Klum (52) und Demi Moore (63). Die 79.

Ausgabe des Cannes Film Festivals begann am 12. Mai in der südfranzösischen Küstenstadt und hält noch bis Ende des Monats an. Demi Moore gehört in diesem Jahr dem Jury-Komitee an und machte bereits bei einer Pressekonferenz mit einem farbenfrohen, mehrfarbigen Polka-Dot-Outfit in einem maßgeschneiderten Jacquemus-Kleid von sich reden. Beim Eröffnungsabend glänzte sie dann in einem trägerlosen weißen Paillettenkleid, ebenfalls von Jacquemus, und einer fünfsträngigen Chopard-Diamantkette.

Wie das Magazin People berichtete, ist das Festival mit hochkarätigen Stars besetzt. Für Claire ist Cannes längst kein Neuland. Die Australierin war in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Gast an der Côte d’Azur und setzt bei Red-Carpet-Momenten häufig auf klare Linien mit glitzernden Details. Abseits des Rampenlichts teilt die zweifache Mutter in sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und ihre Reisen.

Dabei zeigt sie sich nahbar, wenn es um Alltagsmomente mit ihren Kindern geht, und präsentiert gleichzeitig ein Faible für elegante Abendgarderobe. Dass sie nun erneut an der Croisette glänzt, fügt sich damit in eine Reihe glamouröser Auftritte, die Fans aus früheren Saisons kennen





promiflash / 🏆 112. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cannes Film Festival Red Carpet Claire Holt Australian Actress Red Carpet Fashion Hollywood Stars

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cannes 2026: Heidi Klum und Co! Die schönsten Looks vom roten Teppich der 79. FilmfestspieleGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »

Filmfestspiele: Trotz Muskelfaserriss: Klum auf rotem Teppich in CannesCannes - Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi Klum noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus. Trotz der Verletzung ist das Supermodel

Read more »

Jella Haase läuft erstmals beim Cannes Filmfestival über den roten Teppich – in diesem hellblauen Kleid von Vivienne WestwoodSchauspielerin Jella Haase ist erstmals beim Cannes Filmfestival. Für ihren ersten Red Carpet entschied sie sich für ein Kleid von Vivienne Westwood.

Read more »

Trump in China: Ein roter Teppich und eine Botschaft an alle Chinesen„Es werden viele gute Dinge passieren“: Donald Trump wird mit großem Zeremoniell in Peking empfangen

Read more »