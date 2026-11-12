Clan-Chef Issa Rammo im EU-Parlament gegen Antisemitismus

Issa Rammo überrascht mit Auftritt im Europaparlament. Der Clan-Chef verteidigt sich gegen Vorwürfe und plädiert lautstark gegen Antisemitismus.

Der als bekanntestes Clan-Oberhaupt Berlins geltende Issa Rammo hat am Donnerstag eine internationale Debatte ausgelöst, nachdem er an einer Tagung im Europäischen Parlament teilnahm. Dies geschah nur wenige Tage, nachdem sein Besuch auf einer Wahlparty der Neukölln er Linken am 20. September, gemeinsam mit dem als Hamas-Sympathisanten bekannten Ibrahim Ibrahim, in Deutschland für erhebliche Empörung gesorgt hatte. Die Anwesenheit von Rammo auf der Veranstaltung der Konferenz europäischer Imame ( CIE) wurde als symbolischer Schritt gegen die Muslimbruderschaft und für eine gemäßigte Form des Islams in Europa interpretiert. Rammo selbst scheint sich voll und ganz auf diese Linie zu einigen.

Plädoyer für jüdisch-muslimische Verständigung

Bei einem kurzen Gespräch mit dem 90-jährigen französisch-jüdischen Schriftsteller Marek Halter vor Ort, führte Issa Rammo ein flammendes Plädoyer gegen Antisemitismus. Er betonte dabei, dass alle Menschen Brüder auf dieser Welt seien und zusammenleben sollten, ohne dass dies ein Problem darstelle. Rammo argumentierte, dass die Liebe gewinnen und der Terror verlieren würde, solange die Gesellschaft zusammenhält. Er forderte explizit auf, den Antisemitismus zu vernichten und dafür zu sorgen, dass diese Hassform nicht mehr existiere. Sein Auftreten zielte darauf ab, eine klare Distanz zu extremistischen Strömungen und antisemitischen Tendenzen zu wahren.

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Wurzeln der Verbindung zum Judentum

Issa Rammo erklärte gegenüber der JA, dass seine persönliche Verbindung zum Judentum bereits in seiner Heimat im Libanon begann. Seine Großmutter war als Köchin in einer jüdischen Familie in Beirut tätig, deren Haus nur 200 Meter von der örtlichen Synagoge entfernt lag. Bis zum Beginn des libanesischen Bürgerkriegs im Jahr 1975 beschrieben Rammo und seine Familie die Nachbarschaft als harmonisch, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, friedlich miteinander lebten. Er erklärte, dass es für ihn keine Rolle spiele, ob ein Mensch Jude oder Muslim sei, und betonte die gemeinsame menschliche Basis dieser früheren Erfahrungen.

Kritik an der Linkspartei und Gaza-Krieg

Der 90-jährige Clan-Chef äußerte sich scharf zu seiner ehemaligen politischen Unterstützung der Linkspartei, von der er sich sehr enttäuscht zeigte. Er wies darauf hin, dass die Partei ein Antisemitismusproblem besitze und betonte: "Ich habe nicht die Linke verloren, die Linke hat mich verloren." Bezüglich des Konflikts in Gaza gab Rammo dem Blatt Bild zu verstehen, dass die Hamas unschuldige Menschen getötet habe. Er führte aus, dass leider auch unschuldige Menschen durch die Fehler der Hamas in Gaza gestorben seien, da ohne die Taten der Hamas diese Tragödien nicht passiert wären. Dies bezeichnete er als die einfache Wahrheit.

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Rolle von Hassen Chalghoumi und CIE-Treffen

Die Einladung zu der Tagung im Europäischen Parlament geht auf den französischen Imam Hassen Chalghoumi zurück, der die Veranstaltung leitete. Chalghoumi, der als bekanntester Imam Frankreichs gilt und sich seit Langem für einen europäischen Islam sowie für die Abgrenzung von Islamisten einsetzt, war der Grund für Rammos Besuch. Rammo gab an, Chalghoumi im Jahr 2025 in Berlin als Gastgeber empfangen zu haben. Chalghoumi betonte, dass sich der Islam an die europäischen Werte anpassen müsse und Muslime Bürger Europas seien. Europa müsse seine muslimische Bevölkerung vor der Bedrohung durch eine Minderheit religiöser Fanatiker schützen.

Politische Reaktionen und Entschuldigungen

Die Anwesenheit von Issa Rammo führte zu politischem Unbehagen, insbesondere bei Vertretern der europäischen Christdemokraten. Céline Imart, Mitglied der französischen Partei Les Républicains, die die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) mit CDU und CSU bildet, fühlte sich durch die Präsenz von Rammo peinlich berührt. Sie und Hassen Chalghoumi hätten erst im Nachhinein von den Vorwürfen gegen einen Teilnehmer erfahren. Imart entschuldigte sich bei allen, die sich durch die Anwesenheit dieser Person verletzt gefühlt hätten, verwies jedoch darauf, dass die Teilnehmerliste aus Sicherheitsgründen vorab der Polizei übermittelt worden sei. Sie betonte, dass der Vorfall die Entschlossenheit, Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen zusammenzubringen, nicht schwächen dürfe.