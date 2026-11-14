Der linksradikale Abgeordnete Ferat Koçak und die Linkspartei gerieten in die Kritik, da Clan-Chef Issa Remmo eine Veranstaltung im EU-Parlament besuchte, bei der Demokratien gegen den Islamismus diskutiert wurden.

Der in Berlin und der Türkei bekannte Clan-Chef Issa Remmo, 58 Jahre alt, hat am Donnerstag eine kontroverse Präsenz im Europäischen Parlament in Brüssel gezeigt. Sein Auftritt löste bei führenden Politikern der Fraktion Die Linke in der EU schwere Verunsicherung und empörte Reaktionen aus, nachdem er zuvor in Berlin aktiv Wahlwerbung für die Partei gemacht hatte. Der Fraktionschef der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken, Martin Schirdewan, 51 Jahre alt, bezeichnete den Besuch Remmos am Donnerstag im EU-Parlament als zutiefst verstörend und forderte eine sofortige Aufklärung der Umstände.

Kontroverse Präsenz im Europäischen Parlament

Issa Remmo nahm an einer Veranstaltung teil, die das Motto "Demokratien im Kampf gegen den Islamismus: Aufrütteln, Widerstand leisten, wiederaufbauen" trug. Diese Veranstaltung wurde im Kontext der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen europäischen Parteien durchgeführt, wobei die Namen der direkt beteiligten Fraktionen in den vorliegenden Quellen nicht vollständig spezifiziert wurden, aber CSU und weitere Akteure angedeutet sind. Remmos Teilnahme sorgte für erheblichen Medienwirbel, da die Polizei einen Teil seiner Großfamilie dem kriminellen Clanmilieu zuordnet. Viele nahe Verwandte von Remmo sind bereits wegen schwerer Straftaten wie Gewalt, Erpressung und Raub verurteilt worden.

Also read Clan-Chef Issa Rammo im EU-Parlament gegen Antisemitismus

Gespaltene Reaktionen in der Linkspartei

Die politische Führung der Partei Die Linke in Deutschland sowie der Neuköllner Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak, 48 Jahre alt, hatten ursprünglich behauptet, Remmo nicht zu kennen. Koçak repräsentiert den radikalen Flügel der Partei. Diese Distanzierung wurde jedoch durch aufkommende Hinweise stark infrage gestellt, die nahelegten, dass die beiden Männer sehr wohl und in gutem Verhältnis zueinander stehen. Remmo hatte zuvor offen Wahlwerbung für die Linken in Berlin getrieben, was dazu führte, dass die Parteiführung später beteuerte, keine Verbindung zu ihm zu haben. Martin Schirdewan kritisierte diese Situation scharf und erklärte im Gespräch mit der "Spiegel"-Redaktion, dass es ein starkes Stück sei, wenn sich ein Clan-Chef derart öffentlich in politischen Zusammenhängen zeigt.

Verantwortung der Organisatoren und Islamisten-Debatte

Auf der Veranstaltung im EU-Parlament war zudem der französische Imam Hassen Chalghoumi, 54 Jahre alt, als Teilnehmer präsent. Chalghoumi gilt als ein bekannter Brückenbauer zwischen den Religionen und setzt sich öffentlich gegen Judenhass ein. Aufgrund seiner kritischen Haltung lebt er seit Längerem unter Polizeischutz. Die Organisatorin der Veranstaltung, Imart, erklärte gegenüber dem Nachrichtenmagazin BILD, dass sie und Chalghoumi die Vorwürfe gegen einen der Teilnehmer erst im Nachhinein erfahren hätten. Sie entschuldigte sich bei allen Menschen, die sich durch die Anwesenheit Remmos verletzt gefühlt haben könnten. Die Teilnehmerliste war gemäß den Sicherheitsanforderungen vorab an die Polizei übermittelt worden.

Advertisement

Perspektivwechsel und Gründung einer eigenen Partei

Remmo nutzte seine Präsenz und die damit verbundene Aufmerksamkeit, um klarzustellen, dass er mit der Partei Die Linke gebrochen hat. Er gab gegenüber BILD an, sehr enttäuscht von der Partei zu sein, und verkündete die Gründung einer neuen politischen Initiative mit dem Namen "Der Weg zum Licht". Diese neue Gruppierung soll gemäß Remmos Angaben die Brüderlichkeit zwischen den Menschen fördern und seine eigenen politischen Vorstellungen vertreten. Dies markiert einen deutlichen Bruch mit seinen bisherigen Aktivitäten, bei denen er noch Wahlkampf für die Linke gemacht hatte.

Unterschiedliche Sichtweisen auf den Gaza-Krieg

Ein zentraler Unterschied zwischen Remmo und vielen Positionen der Berliner Linken zeigt sich in der Bewertung des Gaza-Krieges. Remmo sagte zu BILD, dass er die Schuld an dem Krieg nicht bei Israel, sondern bei der Hamas sehe. Er betonte, dass die Hamas unschuldige Menschen getötet habe und leider auch unschuldige Menschen durch die Fehler der Hamas in Gaza gestorben seien. Ohne die Taten der Hamas wäre diese Entwicklung nicht passiert, so seine Einschätzung. Remmo fügte hinzu, dass Antisemitismus vernichtet werden müsse und nicht mehr existieren sollte. Sein Auftreten im EU-Parlament unterstreicht somit einen kompletten Wandel in seiner politischen Ausrichtung und seinen Allianzen.