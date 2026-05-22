Clan-Krieg eskaliert in der Hauptstadt: Schützen attackieren VW Passat mit Motorroller

Die Polizei investigates a case involving the shooting of a VW Passat by motorcycle riders from the notorious Remmo clan. The suspects attempted to target the driver and five projectiles were recovered.

"Eskaliert der Clan-Krieg in der Hauptstadt? Zwei Schützen haben am Donnerstagmittag von einem Motorroller aus einen VW Passat Kombi beschossen. In dem Wagen saßen mindestens vier Angehörige des berüchtigten Remmo-Clan s.

Wie Polizeisprecher Jan Misselwitz zu BILD sagte, waren gegen 12.30 Uhr mehrere Notrufe eingegangen, Zeugen hatten Schüsse gehört. Auf dem Mittelstreifen der belebten Urbanstraße wurden fünf Projektile entdeckt und gesichert. Der Tatort wird derzeit noch untersucht. Die Polizei raste mit zahlreichen Beamten zur Urbanstraße Nach weiteren BILD-Informationen entdeckten Polizisten wenig später nahe der Fontanepromenade einen silbergraublauen VW Passat, aus dem mehrere Personen fluchten.

Die Männer sind 24, 32, 35 und 55 Jahre alt. Sie gehören alle dem Remmo-Clan an. Warum sie flüchten wollten – unklar. Foto: Axel Billig/Pressefoto Wagner Nach Angaben eines Ermittlers hatten die Attentäter offenbar gezielt versucht, den Fahrer zu treffen.

Drei Projektile schlugen im Fahrerbereich ein, trafen die Seitenscheibe und den Außenspiegel. Transaction has successfully executed





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