Clariant-Aktie: Unter 10 Franken – Ashland kostet fast so viel wie Clariant selbst

kaufen. Am Montagabend hat der Schweizer Konzern die Gespräche bestätigt, nachdem Bloomberg am Sonntag darüber berichtet hatte. Die Antwort der Börse ist deutlich: Die Clariant-Aktie fällt bis 10:58 Uhr um 4,2 % auf 9,82 CHF und kostet damit erstmals seit dem 3.

November wieder weniger als 10 Franken. Der Grund steckt in einer einzigen Zahl: An der Börse ist Ashland rund 80 % so viel wert wie Clariant selbst. Wer die Aktie im Depot hat oder nach dem Rücksetzer über einen Einstieg nachdenkt, sollte wissen, was da gekauft werden soll – und was die Bilanz von Clariant noch tragen kann. Black Friday Early Bird: InvestingPro gibt es jetzt mit bis zu 55 % Rabatt – schon ab 7,95 € im Monat.

Also read Unter uns: Ringo unter Verdacht, Easys Video-Skandal und Taros Eifersucht

Das Angebot gilt nur bis 25. November, 13 Uhr: Ashland stellt Zusatzstoffe und Spezialzutaten her, etwa für Medikamente, Baustoffe und Körperpflegeprodukte. An der Börse kommt der Konzern auf rund 3,3 Mrd. $ , Clariant auf 3,67 Mrd. €. Beim Umsatz ist Ashland deutlich kleiner, verdient aber besser: Die operative Marge vor Abschreibungen liegt bei 19,2 %, bei Clariant bei 14,9 %. Börsenwert: Stand 24.

November 2026; Umsatz und EBITDA: letzte zwölf Monate . Quelle: InvestingPro.

Die höhere Marge hat ihren Preis: Gemessen am Unternehmenswert im Verhältnis zum EBITDA ist Ashland mit dem 11,7-Fachen deutlich teurer als Clariant mit dem 8,1-Fachen. Clariant würde also einen Konzern kaufen, den die Börse höher bewertet als sich selbst. Einen großen Aufschlag gibt es dabei offenbar nicht: Laut Bloomberg bewertet die Barofferte Ashland nahe am Schlusskurs vom Freitag . Am Montag fiel die Ashland-Aktie um 3,8 % auf 69,66 $.

Bezahlt werden soll in bar. Wie viel davon Clariant trägt und wie viel CD&R, ist offen – Clariant betont, dass es weder eine Einigung noch feste Bedingungen gibt. Genau das macht Anleger nervös, denn Clariant startet mit der höchsten Verschuldung im Vergleich zu den deutschen KonkurrentenSchulden/EBITDA: Nettoschulden im Verhältnis zum EBITDA der letzten zwölf Monate ; EV/EBITDA: Unternehmenswert zu EBITDA, gleicher Zeitraum; Fair Value: Abstand zum Kurs, Stand 24. November 2026. Quelle: InvestingPro. Auf der anderen Seite steht die Bewertung: Mit 12,26 CHF liegt der Fair Value von InvestingPro fast 25 % über dem aktuellen Kurs, deutlich mehr als bei Evonik und Wacker.

Advertisement

Die Analysten sehen im Schnitt rund 19 % Luft nach oben. Gemessen am Fair Value ist die Aktie also nicht teuer – der Abschlag spiegelt das Risiko wider, dass ein schuldenfinanzierter Kauf diesen Vorteil auffrisst. Ashland ist nicht die einzige Last. Seit ihrem Hoch am 11.

November hat die Aktie rund 12 % verloren. Am 16. November stufte Barclays Clariant von „Overweight“ auf „Equalweight“ ab, Kursziel 11,50 CHF. Begründung: Shell und die Stichting Ethylene Claims haben Berufung gegen ein Amsterdamer Urteil vom Juli eingelegt, das ihre Schadenersatzforderungen aus dem Ethylen-Kartell abgewiesen hatte.

Nach Einschätzung von Barclays preist die Aktie dieses Rechtsrisiko nicht ein. Das relativiert den Absturz aber auch: Vom Tief im März aus liegt die Aktie noch immer rund 50 % im Plus. Will ein Unternehmen ein großes Ziel kaufen, zählen drei Fragen: Wie groß ist das Ziel im Verhältnis zum Käufer, wie teuer ist es im Vergleich, und wie viel Spielraum hat die Bilanz? Frag WarrenAI zum Beispiel: „ will übernehmen.

Vergleiche Börsenwert, Umsatz, EBITDA und EV/EBITDA beider Unternehmen, und wie hoch die Nettoverschuldung des Käufers im Verhältnis zum EBITDA im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten ist.

“Manchmal wirkt der Chart fast wie eine Glaskugel. Seit August pendelt Clariant zwischen rund 9,90 und 11,10 CHF. Legt man über diese Monate ein Volumenprofil, zeigt sich, wo die meisten Aktien den Besitzer wechselten: bei 10,68 CHF. Am unteren Rand wird es dünn.

Am 3. November fiel die Aktie schon einmal bis auf 9,82 CHF – und schloss am selben Tag bei 10,59 CHF. Damals fingen Käufer den Rücksetzer sofort auf. Heute ist die Aktie zurück an dieser Marke und rutschte zeitweise knapp darunter, bis auf 9,80 CHF.

Der Chart macht damit sichtbar, was die Zahlen oben beschreiben: Die Unsicherheit um Ashland und das Rechtsrisiko drücken die Aktie an den Rand der Spanne, in der sie sich seit drei Monaten bewegt. Die KI-Analyse im rechten Chart-Panel bringt es auf den Punkt: „Unter 9,90 CHF gibt es wenig historische Akzeptanz.

“ Als nächste Marken nennt WarrenAI das Tief vom 3. November bei 9,82 CHF und darunter das August-Tief bei 9,39 CHF; zurück in den Volumenschwerpunkt ginge es erst wieder über 10,68 CHF. Das Volumenprofil findest du in der linken Leiste unter „Prognose“ → „Volumenprofil mit festem Bereich“, die KI-Analyse öffnest du über „AI“ in der rechten Leiste.

Advertisement

Im Black Friday Early Bird Sale gibt es InvestingPro mit bis zu 55 % Rabatt – schon ab 7,95 € im Monat, nur bis 25. November: Kurse: SIX Swiss Exchange , Stand 24. November 2026, 10:58 Uhr, Veränderung gegenüber dem Schlusskurs vom 23. November ; Ashland: NYSE, Schlusskurse vom 20. und 23.

November 2026. Gespräche: Clariant, Ad-hoc-Mitteilung vom 23. November 2026; Bewertung nahe am Freitagsschluss, Börsenwert von Ashland und Geschäftsfelder: Bloomberg, 22. November 2026.

Abstufung: Barclays, 16. November 2026. WarrenAI-Analyse: 24. November 2026, 10:36 Uhr; Börsenwert in Euro umgerechnet; Umsatz und EBITDA der letzten zwölf Monate ; EBITDA-Marge=EBITDA ÷ Umsatz; Nettoschulden/EBITDA und EV/EBITDA: letzte zwölf Monate ; Fair Value und Analystenkursziele Stand 24. November 2026.

Chartbild: Tageschart mit Volumenprofil vom 3. August bis 23. November 2026, 24. November 2026, 10:55 Uhr.

Preise: Web, 2-Jahres-Abo im Black Friday Early Bird ; in der App können sie abweichen, ggf. zzgl. MwSt. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.