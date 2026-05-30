Claude Lemieux: Eishockeylegende stirbt im Alter von 60 Jahren

Der viermalige Stanley-Cup-Champion hat sich in Florida Suizid begangen. Die NHL trauert um Lemieux, der als einer der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys gilt.

Die Eishockey legende Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Der viermalige Stanley-Cup-Champion hatte sich in Florida Suizid begangen. Lemieux war ein Topstar der NHL und gewann den Stanley Cup mit drei verschiedenen Teams.

In seinen 1215 NHL-Spielen erzielte er 379 Tore und gab 407 Torvorlagen. Die NHL trauert um Lemieux, der als einer der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys gilt. US-Präsident Donald Trump nannte Lemieux eine wahre Legende des Spiels und einen der härtesten Wettkämpfer, den das Hockey je gesehen hat. Lemieux gewann den ersten Stanley Cup 1986 als NHL-Neuling und hatte mit zehn Toren in den Play-offs großen Anteil am Erfolg der Canadiens.

Die Fans dort lieben ihn noch immer. Als er am vergangenen Montag vor Spiel drei in den Eastern Conference Finals zwischen den Canadiens und den Carolina Hurricanes aufs Eis kam, jubelten die Zuschauer der Legende laut zu. In den letzten Jahren vertrat er als Spieleragent einige der Topstars der NHL, unter ihnen auch den deutschen Nationalspieler Moritz Seider. Team-Besitzer Geoff Molson sagte: Heute ist ein trauriger Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Eishockey-Gemeinschaft.

Ich möchte Claudes Familie und seinen Angehörigen mein aufrichtigstes und tiefstes Beileid aussprechen. Claude war ein leidenschaftlicher Wettkämpfer, der in entscheidenden Momenten zur Höchstform auflief. Er war ein unermüdlicher, mutiger und hartnäckiger Spieler, der das Team zu den höchsten Ehren führte. Er verkörperte die Essenz eines Spielers der Montreal Canadiens.

Heute trauern wir um den viel zu frühen Tod eines unserer Champions





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