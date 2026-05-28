Der ehemalige NHL-Star Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In seiner Karriere gewann er viermal die Meisterschaft. Der ehemalige NHL-Star Claude Lemieux ist tot.

Der ehemalige NHL -Star Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In seiner Karriere gewann er viermal die Meisterschaft. Der ehemalige NHL -Star Claude Lemieux ist tot.

Der viermalige Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren, wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga am Donnerstagabend mitteilte. Lemieux hatte sich in dieser Woche in Montreal aufgehalten, wo er am Montag anlässlich des dritten Spiels der Halbfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Carolina Hurricanes als Fackelträger im Bell Centre fungierte. Mit den Canadiens gewann Lemieux 1986 die Meisterschaft, es folgten drei weitere Stanley-Cup-Triumphe mit den New Jersey Devils (1995), mit der Colorado Avalanche (1996) und erneut mit den Devils (2000).

Gary Bettman, Commissioner der National Hockey League, würdigte Lemieux als "einen der größten Spieler für die entscheidenden Partien in der Geschichte des Eishockeys.

" Der Stürmer brachte es in 234 Playoff-Spielen auf 158 Punkte (78 Tore, 80 Vorlagen) - darunter 19 spielentscheidende Treffer - und verpasste in seinen letzten 19 NHL-Spielzeiten lediglich ein einziges Mal die Qualifikation für die Postseason. In seiner Karriere war Lemieux ein gefürchteter Spieler, der für seine Fähigkeit bekannt war, entscheidende Spiele zu gewinnen. Er war ein wichtiger Teil der Geschichte des Eishockeys und wird immer in Erinnerung bleiben.

Seine Erfolge auf dem Eis und seine Fähigkeit, entscheidende Spiele zu gewinnen, machen ihn zu einem der größten Spieler in der Geschichte des Eishockeys. Lemieuxs Tod ist ein Verlust für die Eishockeywelt und wird von vielen getrauert werden





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