Schauspieler Claude-Oliver Rudolph feiert seinen 70. Geburtstag und äußert sich scharf zur aktuellen Lage im Kino und Fernsehen. Ein Interview über Leben, Karriere und Zukunft.

Claude-Oliver Rudolph hat am vergangenen Montag seinen 70. Geburtstag gefeiert. Der charismatische Schauspieler, der durch ikonische Rollen in Deutschland einen festen Platz in der Popkultur hat, blickt auf ein langes und vielfältiges Leben zurück. Während er die Feierlichkeiten bereits am Samstag mit engen Freunden und Weggefährten im Düsseldorfer Restaurant Rocaille beging, nutzte er die Gelegenheit für ein offenes Gespräch über Alter, Karriere und die sich wandelnde Medienlandschaft. Für viele Zuschauer ist er vor allem als der hartnäckige U-Boot-Kommandant aus dem Filmklassiker Das Boot von 1981 in Erinnerung geblieben.

Rudolph kritisiert mangelnde Substanz im TV

Claude-Oliver Rudolph zeigt sich von der aktuellen Qualität von Reality-Television und unprofessionellem Verhalten in den Medien zutiefst enttäuscht. Er kommentiert seine aktuelle Beteiligung an einer Castingshow auf Joyn mit scharfen Worten und beschreibt die Atmosphäre auf den Sets als extrem anstrengend. Der 70-Jährige klagt darüber, dass er den gesamten Tag von tätowierten und ständig rauchenden Menschen umgeben ist, die er als wenig gebildet und geistig reduziert darstellt.

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Der Schauspieler argumentiert, dass diese Teilnehmern sich selbst für Stars halten und durch ihre Präsenz unverdiente hohe Gagen beziehen. Seine eigene Teilnahme an der Produktion sieht er als gezielten Akt der Provokation, mit dem er diese Strukturen angreifen und den hohen Vergütungen entgegenwirken möchte. Er nutzt seine Plattform, um gegen das zu kämpfen, was er als Oberflächlichkeit und Mangel an echtem Talent empfindet.

Neue Projekte und Ablehnung der modernen Filmindustrie

Neben seiner Kritik an der Reality-Szene engagiert sich Claude-Oliver Rudolph weiterhin aktiv vor der Kamera. In diesem Jahr drehte er für den Süddeutschen Rundfunk die neue Comedyserie Bolzen. In dieser Produktion schlüpft er in die Rolle eines Fußballpräsidenten und beweist damit, dass er auch in Comedy-Genres noch immer präsent und gefragt ist. Diese Arbeit steht in starkem Kontrast zu seiner genauen Analyse der aktuellen Kinolandschaft.

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Der Schauspieler äußert sich äußerst kritisch über die Art und Weise, wie heutige Filme produziert werden. Er bemängelt, dass in der aktuellen Branche nur noch weichgespülte und glattgebügelte Darsteller agieren, die dem traditionellen Bild eines maskulinen Helden nicht mehr entsprechen. In diesem Zusammenhang verweist er explizit auf die als missglückt empfundene Besetzung in einem der jüngeren James-Bond-Filme, um seine These zu untermauern.

Freundschaften und persönliche Lebensphilosophie

Trotz seiner öffentlichen Kritik an der Branche pflegt Claude-Oliver Rudolph feste Bande zu Kollegen aus seinen erfolgreichsten Jahren. Der Film Das Boot von 1981 war nicht nur ein Karrierehöhepunkt, sondern begründete auch lebenslange Freundschaften. Er bestätigt, dass der Kontakt zu seinen Mitstreibern wie dem Sänger und Schauspieler Herbert Grönemeyer sowie dem Schauspieler Martin Semmelrogge bis heute intakt und gut ist.

Die Jahre seit den Drehs zu Das Boot sind für ihn wie im Flug vergangen, doch die gemeinsamen Erinnerungen bleiben ein fester Bestandteil seines Lebens. Auch wenn er in seinen jüngeren Jahren als ewiger Rebell galt, hat sich sein persönlicher Fokus verändert. Auf der Feier zu seinem 70. Geburtstag stellte er fest, dass sich die Zusammenkünfte gewandelt haben: Auf seiner Party sind heute mehr Anwälte anwesend als Gangster. Er führt dies auf den Zeitverlauf zurück und erinnert daran, dass diese Anwälte ihm in der Vergangenheit bereits mehrfach das Leben gerettet haben.

Körperliche Verfassung und Ausblick auf die Zukunft

Claude-Oliver Rudolph befindet sich mit 70 Jahren in hervorragender körperlicher Form und setzt wie schon in seiner Jugend gezielt auf Kampfsport als Mittel zur Fitness. Er beschreibt sich selbst als kerngesund und hebt hervor, dass er noch nicht einmal eine Zahnplombe hat. Sein natürlich weißes, langes Haar, das er nicht färbt, wird von ihm als Zeichen der Authentizität verstanden.

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Die genetische Veranlagung für ein langes Leben scheint in seiner Familie verankert zu sein. Sein Onkel Heinz wurde bereits 100 Jahre alt und sein Vater lebte bis zum Alter von 96 Jahren. Vor diesem Hintergrund fürchtet der Schauspieler nicht den nahenden Tod, sondern prognostiziert für sich selbst eine weitere lange Lebensspanne. Zukunftsorientiert zitiert er seinen Kollegen Sir David Niven, um seinen Umgang mit dem Älterwerden zu beschreiben: Schauspieler gehen nicht in Rente, nur die Drehbücher werden seltener.