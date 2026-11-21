Claudia Effenberg berichtete exklusiv über ihre kritische Sepsis-Erkrankung, die Intensivbehandlung im Klinikum rechts der Isar und die Angst von Ehemann Stefan Effenberg um ihr Leben im September.

Im September erlebte Claudia Effenberg eine der schwersten Krisen ihres Lebens, die ihr fast das Leben kostete. Die 61-jährige Frau lag wochenlang im Klinikum rechts der Isar in München auf der Intensivstation, als Folge einer aggressiven Blutvergiftung und einer schweren Lungenentzündung. Ärzte und Pfleger gaben lange Zeit keine Hoffnung, dass sie diese Phase überleben würde, doch heute ist sie wieder bei ihrer Familie zu Hause. Die Genesung gilt für sie selbst sowie für ihre Angehörigen als ein wahres Wunder.

Plötzliche Schmerzen als Warnsignal im September

Der dramatische Verlauf begann am 17. September, kurz vor ihrem Geburtstag, in ihrer Wohnung in München. Gegen ein Uhr nachts suchte Claudia Effenberg das Badezimmer auf und verspürte dabei extreme Rückenschmerzen, die sie mit einem Messerstich verglich. Zu diesem Zeitpunkt interpretierte ihr Ehemann Stefan Effenberg die Beschwerden zunächst als einen eingeklemmten Nerv. Sie begaben sich am darauffolgenden Morgen zum Orthopäden, wo sich ihr Zustand jedoch rapide verschlechterte. Ihr Puls kletterte auf 195 Schläge pro Minute, während das Fieber auf 40 Grad stieg.

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Aggressive Keime und notärztliche Eingriffe

Weil der Einsatz des Krankenwagens zu lange gedauert hatte, fuhr Stefan Effenberg die schwer erkrankte Frau selbst in die medizinische Versorgung. Rückblickend lässt sich die genaue Ursache der Sepsis nicht mit Sicherheit benennen, Claudia Effenberg vermutet jedoch einen Zusammenhang mit einer zweiten Hüftoperation im Sommer. Die behandelnden Ärzte gingen von einem aggressiven Krankenhauskeim aus. Die Blutvergiftung hatte sich bereits über mehrere Wochen im gesamten Körper verteilt, was sich zuvor durch schwere Beine und Beschwerden bei drei verschiedenen Ärzten angedeutet hatte.

Intensive Pflege durch Stefan und Familie

Claudia Effenberg wurde notoperiert und vier Tage lang in ein künstliches Koma versetzt. Ihr Körper war zu geschwächt, um die Medikamente für die Narkoseausleitung zu verarbeiten. Stefan Effenberg informierte in dieser Zeit seine Kinder über die kritische Lage. Die Tochter Lucia befand sich gerade auf dem Oktoberfest, als sie von der Situation erfuhr und sofort nach Hause eilte. Dort brach sie in Tränen aus, während der frühere Fußballstar Stefan jeden Tag im Krankenhaus blieb, selbst vor seinen TV-Auftritten in Doppelpass.

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Emotionale Höhepunkte und Desorientierung

Während der Behandlung litt Claudia Effenberg unter starken Medikamenten, die zu zeitweiser vollkommener Desorientierung führten. Sie glaubte sogar, entführt worden zu sein und dass ihr Ehemann durch künstliche Intelligenz ersetzt wurde. Der tiefgreifendste emotionale Moment trat ein, als Stefan Effenberg ihr die Hand küsste und begann zu weinen. Claudia verstand die Reaktion anfangs nicht, bis ihr bewusst wurde, wie große Angst er hatte, sie für immer zu verlieren. Eine Pflegerin hatte ihr später verraten, dass sie nicht geglaubt hätte, die Station jemals lebend zu verlassen.

Überlebenskampf und neue Lebensperspektive

Durch die konsequente und liebevolle Betreuung durch Stefan Effenberg, der morgens um sieben Uhr kam und abends wiederkehrte, konnte Claudia Effenberg den langen Kampf gewinnen. Der behandelnde Professor hatte ebenfalls nicht mit ihrem Überleben gerechnet. Die Tatsache, dass sie nun wieder in ihrer Münchner Wohnung ist, stellt eine enorme Erleichterung für die gesamte Familie dar. Der Fall zeigt deutlich, wie schnell sich lebensbedrohliche Infektionen entwickeln können und wie entscheidend eine schnelle medizinische Intervention ist, um das Schlimmste abzuwenden.