33 Jahre waren Claudia Jung und Hans Singer ein Paar. Nun widmet sie ihrem verstorbenen Ehemann einen ganz besonderen Auftritt.

trat am Samstag in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" auf und präsentierte dort einen ganz besonderen Song: ihre neue Single "Und dann ist Weihnacht".

Das emotionale Lied hatte sie noch gemeinsam mit ihrem im Januar verstorbenen Ehemann Hans Singer auf den Weg gebracht. Welche Bedeutung das musikalische Werk für sie hat, verriet die Musikerin bereits vorab in der"Dieses Werk bedeutet mir besonders viel, da wir die Arbeit daran bereits gemeinsam mit meinem Mann gestartet hatten und nun endlich in seinem Sinne vollenden konnten.

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" Für die Sängerin war der Auftritt in der Weihnachtsshow somit weit mehr als ein gewöhnlicher Programmpunkt im vorweihnachtlichen Fernsehen. Sie verbindet ihn mit einer sehr persönlichen Erinnerung an den Mann, mit dem sie mehr als drei Jahrzehnte ihres Lebens verbrachte. Als Inspiration für "Und dann ist Weihnacht" diente ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. An der Musik arbeitete neben Hans auch Achim Radloff mit, die Lyrics schrieb Achim zusammen mit Edith Jeske.