Für Claudia Jung steht das erste Weihnachten ohne ihren geliebten Ehemann bevor. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sprach sie offen über ihren schweren Verlust und verriet, was ihr jetzt Kraft gibt.

Für Claudia Jung steht das erste Weihnachten ohne ihren geliebten Ehemann bevor. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sprach sie offen über ihren schweren Verlust und verriet, was ihr jetzt Kraft gibt.

Hinter Claudia Jung liegt eines der schwierigsten Jahre ihres Lebens. Im Januar 2026 verlor die Schlagersängerin ihren Ehemann Hans Singer , der an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Mehr als drei Jahrzehnte gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Nach dem schweren Schicksalsschlag zog sich die Musikerin zunächst aus der Öffentlichkeit zurück.

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Im Sommer feierte sie beim „Schlagerbooom Open Air“ von Florian Silbereisen ihr emotionales Bühnen-Comeback. Am 28. November 2026 war Claudia Jung erneut bei Florian Silbereisen zu Gast. Mit dem Song „Die Liebe meines Lebens “, den sie ihrem verstorbenen Ehemann gewidmet hat, sorgte die Sängerin für einen bewegenden Moment in der ARD-Weihnachtsshow „Das Adventsfest er 100.000 Lichter“, das nachher auch für kritische Stimmens sorgteAnschließend erkundigte sich Florian Silbereisen, wie sich die Musikerin auf die bevorstehenden Feiertage vorbereitet.