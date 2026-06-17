Claudia Neumann: Die renommierteste Fußball-Kommentatorin Deutschlands

Claudia Neumann ist eine der bekanntesten Gesichter bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die ZDF-Kommentatorin hat eine ereignisreiche Karriere hinter sich und hat sich gegen Widerstände und Hass im Netz durchgesetzt.

Bei der Fußball - Weltmeisterschaft gehört Claudia Neumann zu den bekanntesten Gesichtern. Wer ist die ZDF-Kommentatorin eigentlich? Findet ein großes Fußball turnier statt, stehen traditionell auch die Menschen hinter den Mikrofonen im Rampenlicht.

Zu den bekanntesten gehört in Deutschland auch eine Frau. Ihr Name ist Claudia Neumann. Mehr als drei Jahrzehnte später gehört Neumann zu den renommiertesten Reporterinnen in Deutschland und blickt auf eine ereignisreiche Karriere zurück. Nach dem Studium startete Neumann zunächst mit einer Hospitanz bei RTL in Köln, ehe sie zu Sat.1 wechselte und erstmals von großen Sportevents wie der Fußball-Weltmeisterschaft 1999 berichtete.

Schließlich schloss sie sich dem ZDF an, für das sie nun bereits seit 27 Jahren aktiv ist. Neben unzähligen Fußball-Großereignissen, bei denen sie sowohl Männer als auch Frauen kommentierte, kam sie auch bei mehreren Olympischen Spielen und diversen Tennis-Weltmeisterschaften zum Einsatz. Neumann schrieb dabei als erste Live-Kommentatorin bei einer Fußball-WM der Männer Geschichte, gleiches gilt für ihr erstes Champions-League-Spiel. Ihre Begeisterung für Fußball entdeckte sie als Kind rein zufällig, aber sie kam gut an.

Natürlich gab es Widerstände, quasi im eigenen Haus, weil sich das damals nicht schickte, wie sie einst im Fums-Interview sagte. Seit Jahren schon hat Neumann mit Shitstorms, sexistischer Kritik und Hass im Netz zu tun, was sie in ihrem 2020 erschienenen Buch "Hat die überhaupt 'ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen" thematisiert





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