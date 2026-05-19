Claudia Pechstein wird bis 2026 Allround-Bundestrainerin

Claudia Pechstein, die ehemalige Eisschnellläuferin und Olympiasiegerin, wird ab sofort bis 31. Dezember 2026 Allround-Bundestrainerin. Ihr Lebensgefährte Matthias Große, Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), gab bekannt, dass Claudia Pechstein die Stelle kommissarisch ausübt, bis der Posten neu vergeben wird.

Neuer Job für Claudia Pechstein (54)! Die frühere Eisschnellläuferin ist ab sofort bis 31. Dezember 2026 Allround-Bundestrainerin . Das gab ihr Lebensgefährte Matthias Große (58) bekannt, der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf - und Shorttrack-Gemeinschaft ( DESG ) ist.

Bislang war die fünfmalige Olympiasiegerin in Inzell für den deutschen Nachwuchs zuständig. Das bleibt sie auch, begleitet die Aufgabe als Bundestrainerin zusätzlich. Die Berlinerin ist nun hauptverantwortlich für die Koordination und fachliche Führung der Bundestrainer sowie der entsprechenden Maßnahmen verantwortlich. Die Stelle übt sie kommissarisch aus, bis der Posten neu vergeben wird.

Große: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir hier eine vernünftige Regelung zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Trainerstruktur gefunden haben. Beide Trainer genießen unser volles Vertrauen. Die Entscheidung gibt dem Verband und dem deutschen Eisschnelllauf Planungssicherheit bis zum Jahresende. Bis dahin haben wir ausreichend Zeit, um einen geordneten Bewerbungsprozess durchzuführen und uns für die Trainer zu entscheiden, die unsere Sportlerinnen und Sportler zu Olympia 2030 führen werden.

". Der zweite Trainer ist Andreas Kraus, der neben seinem bisherigen Job als Nachwuchs-Bundestrainer nun auch Sprint-Bundestrainer ist. Pechstein war nach ihrer Karriere immer wieder auch bei den Senioren zu sehen, zuletzt als Betreuerin bei den Olympischen Spielen in Mailand. Ob sie das Amt der Allround-Bundestrainerin auch ab 2027 ausüben wird, ist derzeit offen.

Klar scheint, dass zumindest für eine Stelle ein neuer Trainer gefunden werden soll. In Personalunion beides zu machen, schließt sich auf Dauer wohl schon aufgrund des Wettkampfkalenders aus. Dass Pechstein dem Eisschnelllauf erhalten bleiben will, daraus machte sie nie einen Hehl. Nun kann sie ihre geballte Erfahrung ihren nicht gerade erfolgreichen Nachfolgern weitergeben





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