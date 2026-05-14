Claudia Roth kritisiert Boykott des Eurovision Song Contests

Die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hält den Boykott des Eurovision Song Contests durch fünf Länder wegen der Teilnahme Israels für den falschen Weg. Sie betont, dass der ESC ein einzigartiges Fest der Vielfalt sei und dass ein Boykott falsch sei.

Die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hält den Boykott des Eurovision Song Contest s durch fünf Länder wegen der Teilnahme Israel s für den falschen Weg. Der ESC sei "ein einzigartiges Fest der Vielfalt", sagte Roth der "Rheinischen Post".

Gerade deshalb sei ein Boykott falsch. Als Beispiele nannte Roth Dana International, die 1998 mit "Diva" gewann, und Netta Barzilai, die ESC-Siegerin 2018 wurde. Beide stünden "für ein diversen und pluralistisches Israel und eben nicht für Netanyahus Regierung und seine völkerrechtswidrige Politik". Roth bedauerte zudem, dass Länder wie Irland, das beim ESC mit legendären Performances Geschichte geschrieben hat, dem Wettbewerb fernblieben.

Politische Botschaften ließen sich beim ESC dennoch senden - das hätten Conchita Wurst aus Österreich und die Ukraine nach Beginn des russischen Angriffskrieges gezeigt, die mit ihrem Beitrag den Wettbewerb gewonnen habe, so Roth





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