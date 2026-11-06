Claudia Roth kritisiert Zentralrat der Juden und Israel

Claudia Roth löst mit ihren Aussagen zum Gazastreifen und zur historischen Schuld Kontroversen aus. Der Zentralrat der Juden reagiert scharf auf die Kritik.

Die ehemalige Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Claudia Roth hat in einem Interview massive Kritik an der politischen Debatte um den Nahostkonflikt geübt. Roth betonte dabei, dass die aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen nicht als Völkermord durch Israel zu interpretieren seien. Sie räumte ein, dass der immense Druck, dem sie ausgesetzt war, ihre öffentliche Positionierung maßgeblich beeinflusst habe.

Kontroverse Aussagen zur historischen Schuld

Roth führte in ihrem Podcast-Beitrag aus, dass der Begriff Genozid für sie als zu stark besetzt empfunden wurde. Sie fügte hinzu, dass sie niemals die Ereignisse im Gazastreifen gerechtfertigt habe. Gleichzeitig sprach sie von einem unverhältnismäßigen Druck, der vom Zentralrat der Juden in Deutschland auf sie einwirkte. Dieser Druck sei aus unzähligen Kreisen gekommen und habe ihre Wahrnehmung der Situation verzerrt.

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Sie reflektierte zudem die langjährige Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Ausländische Freunde hätten sie wiederholt gefragt, wann sie sich endlich von der historischen Schuld befreien könne. Roth gestand ein, dass sie sich in dieser Situation nicht in der Lage gesehen habe, frei mit dem Thema umzugehen. Sie wies darauf hin, dass es falsch sei, pauschal Israelkritik mit Antisemitismus gleichzusetzen.

Unterscheidung zwischen Hamas und Palästinensern

Im Gespräch mit dem Magazin "Spiegel" 2024 präziserte Roth ihre Position zu den Zielen des israelischen Militäreinsatzes. Sie betonte deutlich, dass Israel im Krieg gegen die Hamas kämpfe und nicht gegen das palästinensische Volk. Das palästinensische Volk leide zudem stark unter der Herrschaft der Hamas. Diese klare Trennung sollte zeigen, dass Kritik an der israelischen Regierungspolitik nicht per se antisemitisch sein müsse.

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Roth erwähnte auch einen Filmemacher, dessen Auftritt den Eindruck erweckte, als bezöge er sich möglicherweise auf die Hamas. Trotz dieser Differenzierung stießen ihre Worte bei vielen Beobachtern auf breite Ablehnung. Die Aussage, der Kampf gelte der Hamas und nicht dem Volk, wurde als wichtige Nuance in der öffentlichen Diskussion verstanden, auch wenn sie nicht alle Argumente entkräftete.

Scharfe Reaktion der Deutsch-Israelischen Gesellschaft

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, wies die Vorwürfe von Claudia Roth kategorisch zurück. In einem offiziellen Schreiben charakterisierte er die Muster der Sentenzen Roth als klassische deutsche Schuldabwehr. Er warf ihr vor, sich Diabolisierungslabels gegen Israel, wie Völkermord und Apartheid, nun selbst zu eigen zu machen. Beck erklärte, dass sie alle früheren, anderslautenden Äußerungen ihrer Überforderung zuschreibe.

Diese Zurückweisung durch führende Vertreter jüdischer Organisationen unterstreicht die politische Brisanz der Äußerungen. Roth hatte zuvor zwei Jahre zuvor als Staatsministerin beim Bundeskanzler fungiert. Ihre aktuelle Positionierung wird daher nicht nur als persönliche Meinung, sondern auch als politisches Signal gewertet, das die diplomatischen und gesellschaftlichen Spannungen im Land weiter verschärft hat.