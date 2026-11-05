Claudia Roth verteidigt Berlinale-Verhalten und Schuldabwehr

Die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth gibt zu, beim Antisemitismus-Skandal um die Berlinale versagt zu haben. Sie erklärt den Druck durch Freunde und die Last der deutschen Geschichte.

Die ehemalige deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat in einem aktuellen Interview ihre Rolle bei den antisemitischen Kontroversen um die Berlinale 2024 offengelegt. In der Sendung " Jung & Naiv" des Podcasters Thilo Jung räumte die 71-jährige Grüne-Politikerin ein, dass sie sich im Angesicht von Vorwürfen gegen Israel als schwach und überfordert gefühlt habe. Dies geschah mitten im laufenden Gaza-Krieg, während die Hamas noch israelische Geiseln festhielt.

Kritik an Berlinale und Filmemachern

Roth stand während ihrer Amtszeit bereits zweimal im Fokus von Debatten über Antisemitismus. Zunächst bei der Documenta in Kassel im Jahr 2022 und später bei der Berlinale im Februar 2024. Bei der Berlinale wurde ein Film ausgezeichnet, der von Kritikern als antiisraelische Propaganda gewertet wird. Roth applaudizierte damals den Rednern, die Israel scharf angriffen, bevor sie später im "Spiegel" klargestellte, dass es sich um ekelhaften offenen Antisemitismus handele. Sie betonte, dass Israel keinen Genozid begehe, trotz aller Mitgefühls für das Leid der Zivilisten im Gazastreifen.

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Geständnis des Versagens und externer Druck

In dem Podcast-Gespräch mit Thilo Jung nahm Roth diese klare Positionierung jedoch teilweise zurück. Sie gab zu, dass ihre frühere Kritik an den Filmemachern, die Israel "Apartheid" vorwarfen, falsch gewesen sei. Laut Roth herrschte ein unfassbarer Druck vom Zentralrat jüdischer Gemeinden und weiteren Kreisen. Sie gestand ein, in dieser spezifischen Situation zu schwach gewesen zu sein, um dem Druck standzuhalten, und bezeichnete ihr Verhalten explizit als Fehler. Dieser Schritt wirkt wie eine Distanzierung von ihren früheren, entschlossenen Aussagen zur Lage.

Die Frage nach der historischen Schuld

Besonders aufhorchen ließ der Satz Roths, in dem sie sich auf Ratschläge ausländischer Freunde bezog. Diese hätten sie gefragt, wann sie sich endlich von der Schuld der deutschen Geschichte befreien werde. Sie beschrieb einen inneren Konflikt, in dem sie nicht in der Lage war, anders mit dieser historischen Last umzugehen. Die Formulierung deutet darauf hin, dass sie sich von diesem Gefühl der Schuld einschränkt fühlte, was ihr Handeln in der öffentlichen Debatte beeinflusste. Dies steht im Gegensatz zu ihrer früheren Rolle als Bundesvizepräsidentin.

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Parteienkollege Volker Beck kritisiert scharf

Ihr Parteifreund Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), reagierte sofort und abfällig auf diese Äußerungen. Er charakterisierte Roths Aussagen als klassische deutsche Schuldabwehr. Obwohl Roth ihre Freunde zitiere, mache sie den Gedanken letztlich zu eigen. Beck warf ihr vor, sich in eine geistige Tradition des Schuldabwehrdiskurses zu stellen, die weit zurückreicht und keine Rechtfertigung darstellt.

Vergleich mit Martin Walser und Björn Höcke

Beck zog dabei direkte Vergleiche zu bekannten Figuren der rechten und kulturellen Szene. Er verwies auf Schriftsteller Martin Walser, der 1998 in der Paulskirche von einer "Moralkeule" sprach. Zudem nannte er AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der 2017 eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte und angeblichen deutschen "Schuldkult" anprangerte. Beide Beispiele datieren lange vor dem Beginn des Gaza-Krieges. Beck impliziert damit, dass Roths Gedankengut Teil eines langfristigen Trends ist, der die Verantwortung Deutschlands leugnen oder relativieren will.