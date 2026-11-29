Claudia Schiffers Tochter Clementine hat beim Bal des Débutantes in Paris debütiert. Begleitet wurde sie von einem Familienmitglied.

Claudia Schiffers Tochter Clementine sorgt beim Bal des Débutantes für Aufsehen, 23, ein, wie in einem Clip der französischen GALA zu sehen ist. Ihre Mutter ließ sich den Abend nicht entgehen: Schiffer zeigte sich gut gelaunt gemeinsam mit ihrer Tochter.

Schiffers Tochter studiert Kunst und Mode in New York. Ihren 22. Geburtstag hatte sie erst am 11. November gefeiert, Schiffer gratulierte ihr mit einem süßen Kinderfoto auf Instagram.

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, erschien in einem Entwurf ihrer Großmutter und hatte ihren Bruder Miguel Báez-Herrera als Begleiter dabei. Juliet Lipman, 19, Tochter des Republic-Records-Mitgründers Monte Lipman, trug ein hellblaues Stufenkleid von Aus dem europäischen Adel kamen unter anderem Erzherzogin Zita von Österreich, 18, die sich für Franck Sorbier entschied, und Angera Brachetti Peretti, 21. Die Italienerin ist laut "Hello!