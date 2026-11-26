Ihre Mutter war als Topmodel eine Ikone. Nun wird Clementine in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie kann sie ihren eigenen Weg finden?

Ihre Mutter war als Topmodel eine Ikone. Nun wird Clementine in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie kann sie ihren eigenen Weg finden? Zeigte sich selten in der Öffentlichkeit: Clementine Vaughn, Tochter von Claudia Schiffer und Matthew Vaughn, hier auf dem Münchner Oktoberfest.

Es muss ein Traum sein: Wenn am Freitag junge Frauen in edlen Designerroben und junge Männer im Frack beim Bal des Débutantes in Paris ihre Schönheit und die Exklusivität ihrer Herkunft zelebrieren, soll auch sie mit dabei sein: Clementine Vaughn , Tochter von Ex-Topmodel Claudia Schiffer und Regisseur Matthew Vaughn . So berichtet es das britische Magazin „Hello“. Der Debütantenball ist bekannt dafür, den Promi-Nachwuchs ins gleißende Rampenlicht zu rücken.

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Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Auftritte der ältesten Tochter von Claudia Schiffer sind eher selten. Nun aber soll sie ihr formelles High-Society-Debüt geben.