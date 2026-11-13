Claudia Schmutzler: Karriere, Rollen und Leben im Fokus

Claudia Schmutzler blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin zurück. Von "Go Trabi Go" über "Für alle Fälle Stefanie" bis zu "Der Alte" - ein Überblick über ihre wichtigsten Rollen.

Claudia Schmutzler gilt als eine der prägendsten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Die gebürtige Dresdnerin feierte ihren großen Durchbruch Anfang der neunziger Jahre und wurde später durch ihre Hauptrolle in der beliebten Sat.1 -Serie "Für alle Fälle Stefanie" einem breiten Publikum bekannt. Heute ist die 60 Jahre alte Künstlerin nach wie vor aktiv und steht regelmäßig als Theaterschauspielerin auf der Bühne. Ihr Werdegang spiegelt eine erfolgreiche und vielseitige Karriere wider, die über drei Jahrzehnte reicht.

Karrierebeginn und Durchbruch mit "Go Trabi Go"

Ihren ersten Fernsehauftritt absolvierte Claudia Schmutzler bereits 1983 in einer Episode der Krimireihe "Polizeiruf 110". Der eigentliche Karrierebeginn, von dem sie selbst spricht, war jedoch der Film "Go Trabi Go" aus dem Jahr 1991. In dieser Komödie, die nach der Wiedervereinigung startet und im Sommer 1990 die Familie Struutz auf den Spuren Goethes mit einem Trabant von Bitterfeld nach Neapel zeigt, übernahm sie die Rolle der 17-jährigen Tochter Jacqueline. An ihrer Seite agierten Wolfgang Stumpf und Marie Gruber. Der Film war für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert und gilt für die Schauspielerin als sehr wichtig.

Also read Robben, rollen, rumlümmeln – live aus Helgoland

Im Interview mit der "Bild am Sonntag" verriet Claudia Schmutzler, dass "Go Trabi Go" ihre erste Fahrt in die große Welt war. Rom habe sie erschlagen, während das Laufen durch die Stadt nach den Drehschlüssen gigantisch und schon fast zu viel gewesen sei. Das gesamte Team sei tatsächlich allen Stationen wie im Film gefahren, von Regensburg bis nach Neapel. Sie betonte, dass diese Komödie ein sehr wichtiger Film für sie bleibe, da er den Beginn ihrer Karriere markierte.

Erfolg mit der Serie "Für alle Fälle Stefanie"

Ihren größten Erfolg im Fernsehen feierte Claudia Schmutzler mit der Serie "Für alle Fälle Stefanie". Sie stieg 1996 in das Cast-Team ein und übernahm die Hauptrolle der beliebten Krankenschwester. Zuvor hatte Kathrin Waligura die Titelrolle der Stefanie Engel von 1995 bis 1996 gespielt. Nach deren erstmaligem Weggan übernahm Stephanie Wilde, gespielt von Schmutzler, die Position im Luisen-Krankenhaus in Berlin. Die Produktion wurde 2004 nach über 300 Episoden eingestellt und war ein großer Hit, der 1996 den Bayerischen Fernsehpreis und 1997 die Goldene Kamera erhielt.

Advertisement

Über ihre Zeit in der Serie äußerte sich Claudia Schmutzler in dem Video-Format "Und weiter:" sehr positiv. Für sie war es eine ganz schöne Zeit, da sie die Rolle unfassbar liebte. Sie beschrieb die Rolle als ein bisschen wie auf den Leib geschneidert. Allerdings sagte sie auch, dass sie abends oft Schmerzen im Gesicht von ihrem Lächeln in der Serie gehabt habe. Ihr Resümee lautete, es sei einfach eine geile Zeit gewesen.

Weitere Serienrollen und das Aus in "Der Alte"

Nach "Für alle Fälle Stefanie" sollte Claudia Schmutzler weitere 12 Jahre lang in einer anderen erfolgreichen Produktion zu sehen sein. Von 2005 bis 2017 spielte sie in der ZDF-Serie "Der Alte" die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen. In der Serie trat sie unter anderem neben Martin Brambach auf, der von 2004 bis 2006 den Kriminaloberkommissar Winfried "Winnie" Scheel verkörperte. Claudia Schmutzler drehte im Jahr 180 Tage für die Serie, was eine intensive Arbeit bedeutete.

Als sie 2024 ihr Serien-Aus verkündete, erklärte sie, dass sie mit 52 Jahren für die Rolle zu alt gewesen wäre. Sie habe für sich erst mal verkraften müssen, dass für ihre Figur keine Geschichten mehr verfügbar seien. Sie dachte, sie werde da alt und habe sich Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn sie den Zuschauer in Würde altern sieht. Das bleibe ihm und ihr selbst verborgen, was sie als Mist bezeichnete.

Theaterarbeit und weitere Projekte

Neben ihren Fernsehauftritten ist Claudia Schmutzler auch weiterhin am Theater tätig. Ihre Karriere begann sie zuvor erfolgreich am Theater, und heute steht die 60 Jahre alte Darstellerin immer noch auf der Bühne. Dies zeigt, dass sie nach wie vor aktiv ist und ihre Leidenschaft für den Schauspielberuf lebt. Auch in anderen Projekten war sie zu sehen, wie zum Beispiel im Jahr 2008 in dem Fernsehfilm "Plötzlich Millionär" von Martin Gies. In diesem ARD-Film spielte sie Tanja Gütermann, die Frau von Busfahrer Benno, der von Uwe Steimle verkörpert wurde.

Advertisement

Der Film "Plötzlich Millionär" wurde damals in der Kritik als Mini-Märchen für Erwachsene beschrieben, das den Lottotraum kapitalisiert. Es geht um kleines Glück für kleine Leute, mit neuem Fernseher und Geschirrspülmaschine. Man träumt gern, nur trägt das nicht die Spannung für neunzig Minuten, zumal Bennos Kleine-Leute-Getue nervt und die Intrige dünn bleibt. Der Film befindet sich im Übrigen immer noch in der DVD-Verleih. Claudia Schmutzler ist hier gemeinsam mit ihrer Tochter Charley Ann zu sehen. Die beiden waren 2015 zusammen in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Wenige Monate zuvor gewann die damals 21-Jährige die vierte Staffel von "The Voice of Germany". In der Sendung sprach sie über Mobbing in der Schulzeit und den Druck im Showgeschäft.