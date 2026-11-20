Claudia Schmutzler blickt auf 30 Jahre erfolgreiche TV-Karriere zurück. Von Struutz bis Borense: Die Schauspielerin im Porträt mit exklusiven Einblicken in ihre Rollen und das Leben.

Die Schauspielerin Claudia Schmutzler gilt als eine der prägendsten Gesichter im deutschen Fernsehen. Ihre Karriere erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und umfasst ikonische Rollen in verschiedenen Genres. Von den Anfängen am Theater bis hin zu denquotenstarken Serienproduzenten der 90er und 2000er Jahre hat sie ihr Schaffen kontinuierlich fortgeführt. Aktuell ist die gebürtige Dresdnerin 60 Jahre alt und steht auch nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht noch regelmäßig auf der Bühne.

Frühe Erfolge mit Go Trabi Go und Polizeiruf

Claudia Schmutzlers Durchbruch in der Öffentlichkeit erfolgte Anfang der 1990er Jahre durch eine Kult-Reihe, die bis heute in der Erinnerungskultur vieler Zuschauer verankert ist. Zuvor sammelte sie bereits erste Fernseherfahrungen, als sie erstmals 1983 in einem Polizeiruf-110-Episoden zu sehen war. Der eigentliche Karrieresprung gelang ihr jedoch 1991 mit dem Film Go Trabi Go, in dem sie neben Wolfgang Stumpf und Marie Gruber eine der tragenden Rollen übernahm. Der Film sowie dessen Fortsetzung aus dem Jahr 1992 erzählen die Geschichte der Familie Struutz, die im Sommer 1990 auf den Spuren Goethes mit einem Trabant von Bitterfeld nach Neapel reist.

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In dieser Produktion übernahm Schmutzler die Rolle der 17-jährigen Tochter Jacqueline. Die Produktion wurde damals für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert. Im Interview mit dem ZDF verriet die Schauspielerin, dass dieser Film eine besondere Bedeutung für ihren Werdegang hatte. Sie beschrieb Rom als einen Ort, der sie erschlagen habe und die Dreharbeiten zu einer unvergesslichen Zeit machten, bei der sie jede Station der Reise, von Regensburg bis Neapel, tatsächlich abfuhr. Sie betonte, dass Go Trabi Go der Beginn ihrer Karriere war.

Iconische Rolle in Für alle Fälle Stefanie

Einen noch größeren Bekanntheitsgrad erlangte Claudia Schmutzler, als sie 1996 zum Cast der beliebten Sat.1-Serie Für alle Fälle Stefanie stieß. Dort übernahm sie die Hauptrolle der Krankenschwester Stephanie Wilde. Zuvor spielte Kathrin Waligura von 1995 bis 1996 die Titelrolle der Stefanie Engel. Als Waligura die Serie verließ, kehrte Schmutzler 2004 an das fiktive Luisen-Krankenhaus in Berlin zurück und übernahm die Position von Waliguras Figur. Die Serie wurde 2004 nach über 300 Episoden eingestellt.

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Durch diese Rolle wurde Claudia Schmutzler zu einer sehr beliebten Serien-Darstellerin in Deutschland. Die Produktion erhielt 1996 den Bayerischen Fernsehpreis und 1997 die Goldene Kamera, was den Erfolg der Serie unterstreicht. Schmutzler bezeichnete die Zeit, die sie mit dieser Rolle verbrachte, als eine ganz schöne und geliebte Periode. Sie gab an, dass die Rolle ihr wie auf den Leib geschneidert gewesen sei, auch wenn das ständige Lächeln in der Serie abends zu Schmerzen im Gesicht führte. Für sie war es einfach eine geile Zeit.

Langer Weg mit der Kommissarin Katrin Borense

Nach ihrem Weggang aus der Stefanie-Produktion sollte Claudia Schmutzler über einen langen Zeitraum hinweg in einer anderen erfolgreichen Serie zu sehen sein. Von 2005 bis 2017 spielte sie in der ZDF-Krimiserie Die Rosenheim-Cops die Rolle der Katrin Borense. In dieser Produktion mimte sie die Kriminalhauptkommissarin. Auf Aufnahmen aus dieser Zeit ist sie oft neben Martin Brambach zu sehen, der von 2004 bis 2006 den Kriminaloberkommissar Winfried Scheel darstellte.

2024 erklärte Schmutzler im Interview mit dem Video-Format Und weiter, warum sie die Serie verließ. Sie gab an, dass sie mit 52 Jahren für die Rolle einer Kommissarin zu alt gewesen wäre. Es fiel ihr schwer zu verkraften, dass für ihre Figur keine Geschichten mehr verfügbar schienen. Sie drehte im Jahr 180 Tage für die Serie und hatte sich im Voraus Gedanken darüber gemacht, wie es sein würde, wenn der Zuschauer sie in Würde altern sähe. Da dies ausblieb, bezeichnete sie dies als Mist, da es ihr selbst auch verborgen blieb.

Weitere Projekte und familiäre Verbindungen

Neben ihren Serienarbeiteng war Claudia Schmutzler auch in anderen Fernsehproduktionen aktiv. Im Jahr 2008 war sie in dem Fernsehfilm Plötzlich Millionär von Martin Gies zu sehen, der in der ARD ausgestrahlt wurde. In dem Film spielte sie Tanja Gütermann, die Frau des Busfahrers Benno, verkörpert von Uwe Steimle. Die Handlung dreht sich um ein Erbe in Höhe von einer Million Euro, das das Leben der Familie verändert. Kritiker empfanden das Mini-Märchen für Erwachsene damals als kapitalisierend den Lottotraum.

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Privat ist Claudia Schmutzler Mutter der Sängerin Charley Ann. Die beiden waren 2015 gemeinsam in der ZDF-Talkshow Markus Lanz zu Gast. Wenige Monate zuvor hatte ihre Tochter die vierte Staffel von The Voice of Germany gewonnen. In der Sendung sprach die damals 21-jährige Schauspielerin über Mobbing in der Schulzeit und den Druck, dem sie im Showgeschäft ausgesetzt war. Diese öffentlichen Auftritte und ihre langjährige Tätigkeit im Fernsehen haben Claudia Schmutzler zu einer festen Größe im deutschen Entertainments gemacht.