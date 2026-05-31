Claus-Dieter Wollitz bleibt sich treu: Energie Cottbus-Trainer über Aufstieg, Ehrlichkeit und Ziele in der 2. Liga

Energie Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz spricht im Interview über den Aufstieg in die 2. Liga, seine unveränderte direkte Art, schätzt Trainerkollegen und Schiedsrichter, erklärt die Suche nach Spielern mit Mentalität und blickt auf emotionale Momente und Rivalitäten. Zudem verrät er das Geheimnis seiner langjährigen Ehe und seine Feiergewohnheiten.

Claus-Dieter Wollitz (60) hat Energie Cottbus zurück in die 2. Liga geführt. In einem Interview spricht er über seine unveränderte, ehrliche Art, den Aufstieg und die anstehende Saison.

Er betont, dass er sich nicht ändern wird, auch wenn seine direkten Aussagen oft anecken. Er fragt kritisch, warum in Deutschland ein Problem mit Ehrlichkeit bestehe und warum man nicht emotional sein dürfe, ohne sofort in eine Schublade gesteckt zu werden. Gleichzeitig merkt er an, dass er der Erste sei, der sich entschuldige, wenn eine Aussage einmal über das Ziel hinausschieße.

Der Aufstieg wurde von vielen Kollegen und even Trainerkollegen gewürdigt, darunter drei Trainer per Sprachnachricht und Dynamo-Trainer Thomas Stamm persönlich. Besonders schätzt er Ewald Lienen wegen seiner Demut und seines Umgangs mit Menschen. Nach dem Spiel erreichten ihn Hunderte Nachrichten, vor allem von Spielerberatern, die ihm mehrere Hundert Spieler für die 2. Liga anboten.

Bei der Spielersuche legt er Wert auf mutigen Fußball und die richtige Mentalität. Er hebt Tolcay Cigerci als prägende Figur hervor, der sowohl junge als auch alte Spieler führe und Mitarbeiter motiviere. Für die kommende Saison freut er sich aufbesondere Stimmungen und Orte wie das Millerntor, das Olympiastadion, den Betzenberg und Dresden. Er hofft, dass die Rivalität sportlich bleibt und Gewalt außerhalb des Platzes, wie das Werfen von Gullideckeln, ein Ende finde.

Zum Umgang mit dem VAR nimmt er sich vor, die Entscheidungen zu akzeptieren, nachdem er in der 3. Liga ihn oft gefordert hatte. Die Schiedsrichter habe er schätzen gelernt, besonders Tobias Reichel, Felix Brych und Patrick Ittrich für deren menschliche Art. Er bleibt dem Offensivfußball treu, wenn die Mannschaft die Einheit wiederfindet.

Das Saisonziel macht er nicht an Tabellenplätzen fest, sondern an der Liebe zwischen Fans und Mannschaft. private Frage verrät er, dass das Geheimnis seiner 36-jährigen Ehe darin besteht, Privates privat zu lassen. Nach der Geburt eines schwerstbehinderten Kindes habe er Verantwortung verstanden. Zur Feier des Aufstiegs genoss er Wein - eine Flasche Tignanello von seiner Tochter - und plant, sich wieder eine Rolex-Uhr zu kaufen. Seine Familie erhalte immer Geschenke.

Das Interview zeigt einen emotionalen, reflektierten und zielstrebigen Trainer, der viel Wert auf Authentizität, Gemeinschaft und menschliche Werte legt





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