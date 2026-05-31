Claus-Dieter Wollitz: 'Ich werde mich nicht ändern, ich will ehrlich bleiben'

Der ehemalige Fußballprofi Claus-Dieter Wollitz spricht über seinen Aufstieg in die 2. Liga und seine Erfahrungen in der Umkleide.

BILD: Herr Wollitz, Glückwunsch zum Aufstieg ! Sie ecken mit Ihrer Art und Ihren klaren Aussagen oft an. Werden Sie sich in der 2. Liga mehr zurückhalten?

CLAUS-DIETER WOLLITZ (60): Ich werde mich nicht ändern, ich will ehrlich bleiben. Und frage mich: Warum haben wir in Deutschland ein Problem mit Ehrlichkeit? Und warum darf man aus Enttäuschung heraus nicht mal emotionaler sein oder über das Ziel hinausschießen, ohne gleich in eine Schublade wie 'Der ist ja geisteskrank!

' gesteckt zu werden? Nein. Aber ab und zu ist eine Aussage auch etwas drüber. Dann bin ich aber der Erste, der sich entschuldigt.

Vor dem Spiel in Regensburg haben mir drei Trainer aus der Liga per Sprachnachricht den Aufstieg gewünscht. Und nach dem Aufstieg hat mich Dynamo-Trainer Thomas Stamm persönlich angerufen und gratuliert. Mit vielen Kollegen tausche ich mich regelmäßig aus. Ewald Lienen schätze ich am meisten.

Seine Demut und sein Umgang mit Menschen waren außergewöhnlich. Für mich war er als Gesamtpaket der beste Trainer meiner Spielerzeit. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch rund 400 Nachrichten, die nach dem Spiel reinkamen und die ich noch nicht gelesen habe.

Wer sich auf jeden Fall gemeldet hat, sind Spielerberater. Uns wurden mehrere Hundert Spieler für die 2. Liga angeboten. Wir wollen mutigen Fußball spielen.

Uns ist klar, dass wir damit auch mal hoch verlieren können. Und wir brauchen Spieler mit der richtigen Mentalität. Einen wie Tolcay Cigerci. Wir liegen in Stuttgart hinten, er kommt rein und wir drehen das Spiel.

Ich habe mit Andreas Brehme zusammengespielt und hatte den früheren Weltklassespieler Bernd Schuster als Trainer. Aber solch eine Aura wie die von Tolga habe ich in der Umkleide noch nie erlebt. Er führt die jungen Spieler, nimmt die alten mit und bringt auch die Mitarbeiter dazu, alles für den Verein zu geben. Da ziehe ich alle Hüte!

Auf St. Pauli, wegen der Stimmung am Millerntor. Dann auf Hertha im Olympiastadion, da bin ich früher oft als Zuschauer gewesen. Ich freue mich auf den Betzenberg in Kaiserslautern und auf Dynamo Dresden. Ich hoffe, dass diese Rivalität sportlich auf dem Platz bleibt.

Und ich wünsche mir, dass wir außerhalb des Platzes ein anderes Bild abgeben. Rivalität, Schlachtrufe - alles okay. Aber diese Gewalt in den Innenstädten oder, wenn gar Gullideckel geschmissen werden, das darf nicht sein. Wenn sich das ändert, dann ändert sich auch das Gesamtbild vieler Vereine zum Positiven.

Oh, die ist groß. Natürlich kann es passieren, dass ich in einem Spiel mit der Entscheidung nicht zufrieden sein werde. Ich will mich nicht darüber aufregen, wie irgendwelche Linien gezogen werden oder wann einer im Keller auf einen Knopf drückt. Ich nehme mir fest vor, die Entscheidungen zu akzeptieren.

Wäre ansonsten ja auch ein bisschen komisch, oder? In der habe ich mehrfach den VAR gefordert - da kann ich mich in der 2. Liga ja nicht ständig drüber aufregen. Das ist viel besser geworden, man kann mit ihnen auch nach dem Spiel reden, auch mal emotionaler.

Ich mag Tobias Reichel, der hat unser Spiel in Regensburg gepfiffen. Das hat er richtig gut gemacht. Felix Brych war natürlich top früher. Und Patrick Ittrich hat meinen Spielern, die auf Mallorca den Aufstieg gefeiert haben, eine Sprachnachricht geschickt.

Das fand ich menschlich großartig. Wir werden jetzt nicht alles über den Haufen werfen, ich stehe immer für Offensivfußball. Letztes Jahr hat das funktioniert, weil sich die Spieler charakterlich gegenseitig unterstützt haben. Wenn wir diese Einheit wieder hinbekommen, dann sage ich: Feuer frei und Spektakelfußball - egal gegen wen.

Das Saisonziel mache ich nicht am Tabellenplatz fest. Wenn diese Liebe zwischen Fans und Mannschaft bleibt, werden wir gute Ergebnisse erzielen. Erlauben Sie uns eine private Frage: Sie sind seit 36 Jahren verheiratet. Was ist das Geheimnis Ihrer Ehe?

Drei Kinder, darunter ein schwerstbehindertes Kind, das wir großgezogen haben - meine Frau und ich sind safe. Ich erinnere mich noch genau an den Tag: Morgens bekam meine Frau Blutungen, wurde ins Krankenhaus gebracht und abends wurde das Kind per Kaiserschnitt geholt. Nach acht Wochen stellte sich heraus, dass das Kind schwerstbehindert ist. Sie kann nichts sehen und nicht selbst essen.

Ich glaube, da bin ich zum ersten Mal erwachsen geworden, habe verstanden, was Verantwortung wirklich ist. Da habe ich mir gesagt: Jetzt kannst du dir selbst etwas beweisen.

Darüber hinaus ist unser Erfolgsrezept, dass Privates privat bleibt. Wein. Damit kenne ich mich ein bisschen aus. Meine älteste Tochter hat mir letzte Woche eine Flasche Tignanello für den Rückweg nach dem Aufstieg mitgebracht.

Sehr ordentlich. Ich bin ein Uhrenfreak, werde mir wahrscheinlich wieder eine Rolex kaufen. Meine Familie bekommt auch immer etwas. Meine Frau hat Zugang zu allen Konten und kann das selbst entscheiden





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