Claus-Dieter Wollitz, einstiger Anwalt von Energie Cottbus und bekannt als Pele, war bereits dreimal Trainer bei Energie Cottbus und kehrte innerhalb von 12 Monaten in seiner dritten Amtszeit zurück, nachdem er zum 1. FC Magdeburg gewechselt war. Wollitz betont die Loyalität gegenüber Cottbus und erinnert sich an den Bruch nach Magdeburg.

Nach 17 Jahren stand Energie Cottbus vor dem größten Triumph der jüngeren Vereinsgeschichte. Claus-Dieter Wollitz , bekannt unter dem Beinamen Pele, ist an diesem Triumph persönlich sehr interessiert.

Er war bereits dreimal Trainer bei Energie Cottbus und kehrte in seiner dritten Amtszeit zum höchsten Saisonspielbetrieb zurück, nachdem er im Winter 2019/20 zum 1. FC Magdeburg gewechselt war. Wollitz sieht dies als einen Bruch an, aber in den vergangenen 12 Monaten hat er alle Gründe gehabt, um zurückzukommen. Wollitz betont die Loyalität gegenüber Cottbus und wünscht sich einen Aufstieg mitSpectakel.

Während des Aufenthaltes in Magdeburg-Westfall war er enttäuscht, dass Cottbus-Fans kritisierten, wenn sie den Mittelfinger zeigten. Wollitz redet nicht über einen Arbeitsplatz, sondern über etwas, was verteidigt werden muss. Er betont die innere Haltung, die sie in Herausforderungen zeigt. Wollitz wurde in Brakel im Kreis Höxter geboren, kam aber nie für einen Ostverein tätig, sondern wählte Cottbus.

Wollitz sieht es sich seiner Karriere als westfälischen Trainer tragen zu können, weil Cottbus auch er seinePhilosophie und sein Wesen vertritt. Wollitz hatte explizit gesagt, dass er im Finanzschwund besser passt





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