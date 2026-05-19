Claus Möller Jakobsen, ein dänischer TV-Experte, sieht die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile viel schwächer geworden und kritisiert Alfred Gislason, den Bundestrainer und seine Rolle als Teamcoach. Der Trainer sei vor der EM-Endrunde vielversprechend, habe jedoch keine Fortschritte in seiner Rolle gemacht. Bei den Duellen mit den Dänen diente es als letzte Testmöglichkeit für das DHB, die Heim-WM 2027, die bereits 240 Tage später startet, und Gislasons Vertrag nach dem Turnier läuft aus.

Claus Möller Jakobsen, ein dänischer TV-Experte, beteuert, Deutschland sei mittlerweile viel schwächer als vor der EM im Januar geworden, was vor allem in dem fehlenden Konzept im Angriff zu sehen sei.

Auch Gislasons Vertrag als Bundestrainer läuft nach dem Turnier aus, und Möller Jakobsen sieht keinen Grund für eine Verlängerung. Lass Svan sieht die Nationalmannschaft an einem Punkt, an dem taktisches Geschick und Konzept notwendig seien. Der dänische Nationalspieler äußert sich über Alfred Gislason, dass er seit der EM-Endrunde keinen Fortschritt in seiner Rolle als Teamcoach gezeigt habe





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