Werder Bremen Manager Clemens Fritz verbindet die Tradition der Mitgliederversammlung mit sportlicher Motivation. Ein Sieg im Nordderby sichert Trainer Daniel Thioune ein kulinarisches Versprechen.

Bei der Mitgliederversammlung von Werder Bremen am Sonntag in der sogenannten Energiezentrale fehlte Cheftrainer Daniel Thioune persönlich, doch er war digital präsent. Der 52-jährige Coach sendete eine Videobotschaft an die etwa 500 anwesenden Mitglieder, in der er scherzhaft erklärte, er bereite sich derzeit auf das kommende Nordderby vor. Dabei betonte er mit einem Augenzwinkern, dass er sich eigentlich eine traditionelle Frikadelle gesichert hätte, um der Versammlung beizuwohnen.

Frikadelle als Motivationsanreiz für Trainer

Die Frikadelle ist ein fester Bestandteil der Werder-Bremen-Mitgliederversammlung und gehört zur Jahresabschlussbilanz des Vereins wie selbstverständlich dazu. Manager Clemens Fritz (45) griff den Witz des Trainers auf und bot eine konkrete Bedingung für die Fleisch-Briketts an. Der 45-jährige Sportmanager signalisierte, dass er die Pfanne bereits heiß gemacht habe, falls das Team die drei Punkte im entscheidenden Spiel am Sonntag gegen den HSV holte. Fritz versprach, die Frikadellen dann persönlich für Daniel Thioune zuzubereiten.

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Der Gegner HSV und das historische Duell

Der Kontrahent HSV gastiert am 22. November um 17.30 Uhr im Weserstadion, wie die aktuelle Länderspielpausekalenderlage ergibt. Werder Bremen konnte das letzte Heimspiel gegen diesen Gegner im vergangenen April mit einem klaren 3:1 für sich entscheiden. Die Motivation für das nächste Aufeinandertreffen wird durch dieses persönliche Wetspiel zwischen Management und Coaching-Team deutlich erhöht. Fritz nutzt den historischen Erfolg aktiv, um die aktuelle Mannschaft für die kommende Partie zu feuern.

Offizielle Verantwortungsbekenntnisse des Managements

Neben der humorvollen Einlage zur kulinarischen Tradition gab die Rede von Manager Clemens Fritz auch ernsthafte Einblicke in die Vereinspolitik. Fritz thematisierte offen die Fehler der vergangenen Saison und räumte ein, sich mit dem Kader offensiv nicht ausreichend gut aufgestellt zu haben. Er nannte auch die Leihpanne bei einem anderen Spieler und übernahm dafür die volle Verantwortung. Diese internen Überlegungen wiegen schwerer als jedes kulinarische Versprechen.

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Sportliche Wende durch Trainerwechsel und Nationalstar

Die sportliche Krise des Vereins führte zuvor dazu, dass Daniel Thioune den Vorgänger Horst Steffen ersetzte. Dieser Wechsel zeigt nach Ansicht der Vereinsführung Früchte. Fritz lobte den aktuellen Coach explizit dafür, dass er einen Trainer zur Verfügung habe, der perfekt zum Werder-Weg passe und wieder begeisternden Fußball ermögliche. Ergänzend wurde die Entwicklung von Niclas Füllkrug gewürdigt, der sich mit seinen Leistungen zurück in die Nationalmannschaft spielte.

Ausblick auf die Zukunft des Sportmanagers

Den Abschluss der Versammlung bildete eine Ansage zur eigenen beruflichen Zukunft von Clemens Fritz, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Der Manager kündigte an, sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem Aufsichtsrat über seine weitere Zukunft zu unterhalten. Die Versammlung diente damit nicht nur der Bilanzierung, sondern auch der Klärung struktureller Fragen für die kommende Spielzeit.