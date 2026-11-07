Clemens Fritz: Werder Bremen plant Verlängerung des Managers bis 2031

Werder Bremen setzt auf eine Fortsetzung mit Manager Clemens Fritz. Eine Verlängerung bis 2031 könnte vor Weihnachten stehen.

Werder Bremen will die Zukunft seines Managers Clemens Fritz (45) offenbar frühzeitig sichern. Laut SPORT BILD stehen die Weichen im Klub grundsätzlich auf 'Weiter' mit dem früheren Spieler, der seit 2024 die Nachfolge von Frank Baumann (51) angetreten hat.

Fritz kam 2006 als Spieler von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen und gewann mit dem Traditionsklub 2009 den DFB-Pokal. Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung bis 2031 steht im Raum.

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Fritz führt Werder Bremen wieder auf Europa-Kurs

Die Verantwortlichen bei Werder Bremen haben Clemens Fritz bereits signalisiert, dass sie mit ihm weiterarbeiten wollen. Nach dem 2:0 gegen Hoffenheim steht das Team auf Rang 5, was am Saisonende direkt für die Europa League reichen würde.

Als Spieler wurde Fritz wenige Tage vor seinem Laufbahnende 2017 zum Ehren-Spielführer ernannt. Danach absolvierte er eine Ausbildung bei den Bremern, bevor er 2024 als Manager die Nachfolge des scheidenden Frank Baumann antrat.

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Die Verpflichtung von Trainer Daniel Thioune (52) im Februar erwies sich laut SPORT BILD als richtig, obwohl es zu Beginn Skepsis gab. Thioune überzeugte nicht nur als Feuerwehrmann, der die Bremer vor dem Abstieg bewahrte, sondern steht nach Angaben des Berichts für Entwicklung.

Kritik an Transfers und die Füllkrug-Entscheidung

Vergangene Saison wurde Clemens Fritz als Gestalter intern wie extern zeitweise kritisch gesehen, vor allem wegen seiner Transferpolitik mit zu vielen Leihgeschäften. Die Kritik richtete sich auch gegen den Fehlgriff mit Ex-Trainer Horst Steffen (57).

Nach Darstellung von SPORT BILD hat sich Fritz in den vergangenen Monaten jedoch freigeschwommen, unter anderem durch kluge Entscheidungen. Seine wichtigste Weichenstellung war die Rückholaktion von Niclas Füllkrug (33).

Anfangs gab es im Klub Zweifel an diesem Plan, weil der Stürmer zwei enttäuschende Jahre bei West Ham und der AC Mailand hinter sich hatte und zudem eine lange Krankenakte aufwies. Fritz hielt dennoch an seiner Idee fest, auch wenn ihm klar war, dass bei einem Misserfolg erneut Feuer aufkommen könnte.

Füllkrug erwies sich für Werder Bremen als Glücksfall. Mit neun Saisontreffern führt er die Bundesliga-Torschützenliste an.

Transferbilanz mit 35,2 Millionen Euro Plus

Im Jahr 2026 lag das Transferplus von Werder Bremen bis zum Transferschluss am 1. September bei 35,2 Millionen Euro. Die Bilanz zeigt, dass Clemens Fritz trotz knapper Mittel wirtschaftlich erfolgreich agierte.

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Torhüter Mio Backhaus (22), der bei Werder Bremen ausgebildet wurde, verkaufte Fritz im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro. Zudem gelang es dem Manager, den Kader zu verjüngen, Spielerwerte zu schaffen und hohe Einnahmen zu erzielen.

Trotz eines enormen Sparzwangs konnte Fritz nur rund sieben Millionen Euro für neue Spieler ausgeben. Als Beispiel nennt SPORT BILD die Verpflichtung von Chuki (22), der ablösefrei aus Valladolid kam und einen Marktwert von zehn Mio. Euro hat.

Jahreshauptversammlung am 15. November entscheidet

Am 15. November wählt Werder Bremen auf seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Präsidenten und Aufsichtsratschef, weil Hubertus Hess-Grunewald (66) abtritt. Philipp Mehrtens (47) soll den Vereinsvorsitz übernehmen.

Danach sollen die Gespräche mit Clemens Fritz aufgenommen werden. Die neue Vereinsführung wäre damit der Ansprechpartner für die Vertragsfrage des Managers.

Läuft alles nach Plan, könnte noch vor Weihnachten die Zukunft von Clemens Fritz geklärt sein. Im Raum steht eine Vertragsverlängerung bis 2031, während der aktuelle Vertrag im Sommer 2027 ausläuft.