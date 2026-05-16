Der ifo-Präsident warnt vor politischer Blockade und fordert drastische Senkungen der Staatsausgaben, um steuerliche Entlastungen für Unternehmen und Bürger zu ermöglichen.

Die politische Landschaft in Deutschland steht derzeit vor einer gewaltigen Herausforderung, da die Koalition zunehmend Schwierigkeiten hat, sich auf grundlegende wirtschaftspolitische Weichenstellungen zu einigen. In diesem Kontext hat Clemens Fuest , der renommierte Präsident des Münchner ifo-Instituts, eine deutliche Warnung ausgesprochen.

Er bringt die Option von Neuwahlen ins Spiel, um den Druck auf die amtierende Regierung zu erhöhen. Fuest vertritt die Ansicht, dass es für das Land vorteilhafter wäre, einen neuen demokratischen Auftrag einzuholen, falls die aktuelle Regierung nicht in der Lage ist, dringend notwendige Reformen auf den Weg zu bringen. Ein dauerhafter Streit in Berlin, der die Handlungsfähigkeit des Staates lähmt, sei weitaus schädlicher als eine kurze Phase der Unsicherheit durch vorgezogene Wahlen.

Dennoch betont der Ökonom, dass sein primäres Ziel eine Einigung innerhalb der Koalition bleibt, insbesondere angesichts der instabilen globalen Sicherheitslage, die ein starkes und geschlossenes Auftreten der Bundesregierung erfordert. Ein zentraler Punkt von Fuests Forderungen ist eine umfassende Steuerreform, die darauf abzielt, die deutsche Wirtschaft spürbar zu entlasten. Er warnt davor, mit solchen Maßnahmen zu warten, da dies konjunkturpolitisch nicht sinnvoll wäre.

Steuersenkungen könnten in der aktuellen Lage als wichtiger Impuls dienen, um die wirtschaftliche Aktivität wieder anzukurbeln und den Menschen einen größeren Teil ihres erwirtschafteten Einkommens zu belassen. Dies würde nicht nur den privaten Konsum fördern, sondern auch die Attraktivität des Standorts Deutschland steigern.

Allerdings stellt Fuest klar, dass solche Entlastungen nicht durch neue Schulden oder leere Versprechen finanziert werden dürfen. Er mahnt die Union und die SPD zur Ehrlichkeit gegenüber den Wählern und Unternehmern. Nachhaltige Steuersenkungen seien nur dann realisierbar, wenn gleichzeitig die staatlichen Ausgaben drastisch reduziert würden. Die Analyse der Staatsausgaben zeigt einen besorgniserregenden Trend auf.

Laut Fuest ist der Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt in den letzten Jahren massiv angestiegen. Während dieser Wert im Jahr 2019 noch bei etwa 45 Prozent lag, ist er mittlerweile auf 49 Prozent geklettert. Diese Entwicklung ist problematisch, da sie den Spielraum für investive Maßnahmen einschränkt und die Abhängigkeit von staatlichen Transfers erhöht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die steigenden Verteidigungsausgaben, die aufgrund der geopolitischen Lage unvermeidlich sind, die Staatsquote in den kommenden Jahren vermutlich noch weiter in die Höhe treiben werden. Fuest fordert daher vehement, dass an anderer Stelle im Staatshaushalt konsequent gespart wird, um Raum für steuerliche Entlastungen zu schaffen oder zumindest eine weitere Erhöhung der Steuerlast zu vermeiden. Besondere Sorge bereitet dem ifo-Präsidenten die Situation für Unternehmer und Investoren.

Er plädiert eindringlich dafür, dass die ohnehin schon als sehr hoch empfundene Steuerlast für diese Gruppen nicht weiter gesteigert wird. Investitionen sind der Motor für Innovation und langfristiges Wachstum. Wenn die Rahmenbedingungen durch zu hohe Abgaben unattraktiv werden, droht eine Deindustrialisierung oder eine Abwanderung von Kapital und Know-how ins Ausland.

Fuest macht deutlich, dass eine wettbewerbsfähige Wirtschaft nur dann existieren kann, wenn die Politik den Mut zu einer echten Konsolidierung der Finanzen aufbringt und die Wirtschaft als Partner begreift, der Luft zum Atmen benötigt. Nur durch eine Kombination aus fiskalischer Disziplin und gezielten steuerlichen Anreizen könne Deutschland die aktuelle Krise überwinden und eine stabile wirtschaftliche Zukunft sichern





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