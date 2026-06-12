Clemens Pig wird neuer ORF-Chef: Externer Manager soll Sender reformieren

Clemens Pig, derzeit APA-Vorstand, wird 2027 die Leitung des ORF übernehmen. Die Wahl ist politisch umstritten und wird voraussichtlich juristisch angefochten. Pig plant eine digitale Offensive und will den Sender zur Gesellschaftsplattform transformieren.

Der ORF bekommt erstmals seit Jahrzehnten einen Chef von außen: Clemens Pig , langjähriger Vorstand der APA, übernimmt ab 2027 die Führung des öffentlich-rechtlichen Senders. Seine Wahl ist jedoch politisch und juristisch umstritten.

Pig gilt als technologieaffiner Medienmanager und integre Führungsfigur, bringt aber keine TV-Erfahrung mit. In seiner ersten Stellungnahme betonte er, den ORF vom klassischen Rundfunk zu einer Plattform der Gesellschaft weiterentwickeln zu wollen. Besonders im Streamingbereich sei eine digitale Offensive nötig, um junge Zielgruppen zu erreichen. Doch der Weg dorthin ist steinig: Die Wahl wird aller Voraussicht nach juristisch angefochten.

Stiftungsrat Peter Westenthaler kündigte bereits eine Anfechtung an und sprach von einer ekelhaften Inszenierung. Der FPÖ-nahe Politiker wirft den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP vor, sich schon vor der Ausschreibung auf einen Kandidaten verständigt zu haben. Pig übernimmt den ORF in einer schwierigen Phase. Im März trat der damalige Intendant Roland Weißmann nach Vorwürfen zurück, die zunächst als sexuelle Belästigung kommuniziert, später aber als unangemessenes Verhalten bezeichnet wurden.

Eine ORF-Mitarbeiterin hatte Anschuldigungen erhoben; Weißmann bestreitet sie. Zudem muss der Sender mit knapperen Mitteln auskommen: Rund 4000 Beschäftigte und ein Budget von etwa 1,1 Milliarden Euro stehen zur Disposition. Die Politik scheint sich erneut einzumischen, was viele an eine schlechte alte Zeit erinnert. Doch Pig zeigt sich entschlossen: Er will den ORF modernisieren, die Digitalisierung vorantreiben und das Vertrauen der Zuschauer zurückgewinnen.

Dazu gehört auch eine klare Positionierung gegen politische Einflussnahme. Der neue Chef steht vor enormen Herausforderungen: Er muss den Sender wirtschaftlich stabilisieren, das Programm attraktiver machen und gleichzeitig die Unabhängigkeit wahren. Pig betont, dass der ORF ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft sei und bleiben müsse. Er setzt auf Innovation und Zusammenarbeit mit anderen Medienhäusern.

Ob er die hohen Erwartungen erfüllen kann, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Die Diskussion um seine Wahl zeigt jedoch, wie stark die politischen Gräben in Österreich auch im Medienbereich sind. Pig möchte Brücken bauen und den ORF in eine erfolgreiche Zukunft führen. Dabei ist er auf die Unterstützung des Stiftungsrats und der Politik angewiesen.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich





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