Der Großunternehmer Clemens Tönnies feiert seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt er einen Einblick in seine ungewöhnliche Karriere und überrascht mit einer Aussage zum Thema Steuern.

In seinen Betrieben werden täglich bis zu 25.000 Schweine geschlachtet. Clemens Tönnies , der so genannte Fleischkönig oder Kotelett-Kaiser, feiert seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt der Großunternehmer einen Einblick in seine ungewöhnliche Karriere .

Dabei überrascht er mit einer Aussage zum Thema Steuern. Clemens Tönnies kam aus einer kleinen Metzgerei in der Kleinstadt Rheda. Seine Eltern verkauften Wurst auf dem Markt. Schon früh wurde ihm und seinem älteren Bruder Bernd klar, dass dabei nicht viel hängen blieb.

Ihr erstes Geld verdienten sie mit dem Verkauf von Knochenresten an Wursthersteller. Mit 22 Jahren hatte Tönnies die erste Million auf dem Konto. Abgehoben seien er und sein Bruder deshalb aber nicht. Sie begannen, nicht nur Schnitzel und Schinken zu verkaufen, sondern das ganze Schwein zu verwerten.

Dies war der Keim zu ihrem Erfolg. Auch der überraschende Tod seines älteren Bruders warf das Unternehmen nicht zurück. Trotz Krisen und Skandalen wuchs das Unternehmen Tönnies immer weiter. Heute macht Tönnies mit seiner Ehefrau Margit Firmen wie Discounter und Supermärkte mit Fleisch und Wurst aller Art beliefert.

Zu den bekanntesten Marken gehören Tillmans, Gutfried und Hareico. Mit seiner ungewöhnlichen Karriere hat Tönnies die Fleischindustrie geprägt. Seine Aussage zum Thema Steuern überrascht jedoch viele. Clemens Tönnies ist ein Selfmade-Milliardär aus Ostwestfalen, der eine ungewöhnliche Karriere hinter sich hat.

Seine Firma Tönnies ist ein führender Anbieter von Fleisch und Wurst in Deutschland. Mit seiner Aussage zum Thema Steuern hat Tönnies jedoch auch Kritik ausgelöst. Die Fleischindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland, und Tönnies hat sich als ein wichtiger Akteur in diesem Bereich etabliert. Seine Aussage zum Thema Steuern hat jedoch auch Fragen aufgeworfen, wie die Steuereinnahmen der Firma Tönnies sind und wie sie sich im Vergleich zu anderen Unternehmen verhalten





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