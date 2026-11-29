Clementine Vaughn, die Tochter von Claudia Schiffer und Matthew Vaughn, hat beim 'Bal des Débutantes' in Paris debütiert. Die 22-Jährige brachte zwar ihre eigenen Teams mit, war hinter den Kulissen aber überraschend bodenständig.

Am vergangenen Samstag debütierte Clementine Vaughn – Tochter von Claudia Schiffer und Matthew Vaughn – beim Bal des Débutantes in Paris. Nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihr Bruder waren mit von der Partie.

, 22, gehörte zu den insgesamt 19 jungen Frauen, die an diesem Abend in der französischen Hauptstadt in die internationale Gesellschaft eingeführt wurden. Clementine hatte dabei zwei besondere Personen an ihrer Seite: ihren BruderCaspar und Clementine Vaughn sorgen für Überraschungsmoment Eine Journalistin der französischen "Gala" durfte an diesem glamourösen Abend in Paris mit dabei sein.

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Sie filmte unter anderem, wie Clementine und Claudia mit anderen Debütantinnen für ein Selfie posierten – Schiffer hatte ihre Hand dabei die ganze Zeit beinahe schützend auf der Taille ihrer Tochter – und wie die 22-Jährige mit ihrem Bruder in den beeindruckenden Ballsaal eintrat. Das Geschwisterduo tanzte nicht nur den Eröffnungswalzer zusammen, sondern war schon davor für eine kleine Überraschung gut: Nachdem sie in den Saal eingelaufen waren und für offizielle Fotos posiert hatten, nahm Caspar seine jüngere Schwester wortwörtlich auf den Arm und wirbelte sie elegant und sichtlich stolz einmal im Kreis umher.