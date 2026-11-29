Für ihr gesellschaftliches Debüt in Paris beim 'Le Bal des Débutantes' wandte sich Clementine Vaughn, die Tochter von Claudia Schiffer, an Chloé.

für eine Vorlesung an der Parsons School of Design das Haus verlässt, dann greift die Studentin meist zu Jeans, Stiefeln von Isabel Marant, einer in die Hose gesteckten weißen Bluse, einem auffälligen Gürtel und ihrer geliebten Vintage-Lederjacke von Alaïa.

Als Uni-Tasche hat sie eine schwarze "City"-Bag von Balenciaga gewählt, die mit klimpernden Anhängern versehen ist.

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"Man hört mich schon kommen, bevor man mich sieht", scherzt Clementine Vaughn. Sie hat eine Vorliebe für Double-Denim-Looks und Fransen, ist verrückt nach Gold- und Türkis-Schmuck und greift, wenn es der Anlass hergibt, auch gerne mal zum Dirndl – getreu ihren deutschen Wurzeln. ”Um meinen Modegeschmack zusammenzufassen, würde ich sagen, es ist, als hätten sich Ralph Lauren und Pucci verliebt und ein Baby bekommen", erzählt sie im Gespräch mit VOGUE.