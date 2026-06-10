Clermont-Ferrand verhängt nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche nach PSG-Krawallen

Die Stadt Clermont-Ferrand hat eine nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt, um weitere Ausschreitungen nach den Krawallen infolge des PSG-Siegs zu verhindern. Zudem wurden öffentliche Übertragungen der WM-Spiele verboten.

Die Stadt Clermont-Ferrand hat eine nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche unter 16 Jahren verhängt, um Ausschreitungen zu verhindern. Diese Maßnahme wurde als Reaktion auf schwere Krawalle in der Stadt nach dem Sieg von Paris Saint-Germain Ende Mai sowie am darauf folgenden Wochenende angekündigt.

Da viele Jugendliche an den Ausschreitungen beteiligt waren, werden nun Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, wie Bürgermeister Julien Bony erklärte. Die Ausgangssperre gilt von 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr morgens für Jugendliche ohne Begleitung eines Erwachsenen. Zusätzlich wurden alle öffentlichen Übertragungen der Spiele im Freien sowie Public-Viewing-Veranstaltungen verboten, um weitere Unruhen im Umfeld der Weltmeisterschaft zu verhindern. Diese Verbote gelten sogar für den Fall, dass Frankreich das Finale erreicht.

Nach dem PSG-Sieg war es im Großraum Paris und anderen Großstädten zu Ausschreitungen gekommen, bei denen landesweit knapp 900 Personen festgenommen wurden. Die Ereignisse haben eine öffentliche Debatte über Gewalt bei Freudenfeiern nach Sportereignissen in Frankreich ausgelöst. Temporäre nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche wurden bereits in anderen Städten eingeführt, etwa zur Eindämmung von Drogenhandel-bedingter Gewalt. Die Maßnahmen in Clermont-Ferrand sollen sowohl den Schutz von Minderjährigen als auch eine stärkere Verantwortung der Eltern sicherstellen.

Bürgermeister Bony betonte, dass Minderjährige zu dieser Uhrzeit nichts auf der Straßen zu suchen hätten und Angriffe auf Ordnungskräfte und Gastronomiebetriebe nicht toleriert würden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind Teil eines umfassenderen Ansatzes, um öffentliche Ordnung und Sicherheit während der WM zu gewährleisten. Die Krawalle nach dem PSG-Sieg wurden von Behörden als von Krawallmachern gesteuert angesehen, die nicht mit genuine Fußballfans gleichzusetzen seien.

Die Debatte über angemessene Reaktionen auf solche Ereignisse bleibt in Frankreich kontrovers, wobei die Balance zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsbedürfnissen im Fokus steht





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