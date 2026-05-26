Cleveland Cavaliers: Dennis Schröder muss weiter auf NBA-Finals warten

Der Welt- und Europameister ist nach dem Playoff-Aus gegen die New York Knicks enttäuscht, aber optimistisch

Das Playoff-Aus der Cleveland Cavaliers in der NBA hat sportlich genommen. Der Welt- und Europameister hat nach dem 93:130 gegen die New York Knicks auf Instagram geschrieben: "Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten.

" Aber manchmal ist das im Sport so. Große Momente in der Sportgeschichte brauchen ihre Zeit. Die Cavs hatten in der Best-of-seven-Serie im Conference Final einen Sweep kassiert. Der 32-Jährige Dennis Schröder fehlte bei der deutlichsten der vier Niederlagen in der Nacht zu Dienstag aufgrund einer Krankheit.

Der 32-Jährige muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an den NBA-Finals warten. Schon 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers war der 32-Jährige im Halbfinale ausgeschieden. Manchmal muss man auf den richtigen Moment warten, schrieb Schröder, der erst im Februar zum Meister von 2016 gewechselt war und dort größtenteils von der Bank kam. Es war einfach noch nicht unsere Zeit. Glückwunsch an die Knicks





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