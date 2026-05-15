Dennis Schroeder and the Cleveland Cavaliers are facing a potentially troublesome outbreak of illness among their players ahead of their Eastern Conference Finals showdown with the Detroit Pistons.

DBB-Kapitn Dennis Schroeder (32) und die Cleveland Cavaliers stehen kurz vor dem Einzug in die Eastern Conference Finals . Noch ein Sieg fehlt gegen die Detroit Pistons , um auch die zweite Runde erfolgreich zu beenden.

Doch kurz vor dem entscheidenden Spiel sechs, das in der Nacht von Freitag auf Samstag (1 Uhr, Prime Video) ausgetragen wird, geht wohl eine Krankheit durch die Kabine der "Cavs". Reporter Joe Vardon des US-Sportmagazins "The Athletic" berichteten, dass es zuletzt einige Krankheitsfälle gegeben hat. So hat sich Trainer Kenny Atkinson (58) eine Grippe eingefangen und Shooting Guard Sam Merrill (30) ist zwischen Spiel vier und fünf heftig an einem Magen-Darm-Virus erkrankt.

Die Star-Spieler James Harden (36) und Donovan Mitchell (29) konnten es bislang verhindern, sich anzustecken, dennoch ist die Angst groß vor dem wichtigsten Spiel der Saison. Mit einem Sieg stehen die Cavs das erste Mal seit 2018 in den..





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