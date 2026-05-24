Die Cleveland Cavaliers stehen vor dem Aus in der NBA. Im Conference Final gegen die New York Knicks kassierten die Cavs bereits ihre dritte Niederlage. Das Team des deutschen Spielmachers Dennis Schröder liegt in der Best-of-Seven-Serie fast aussichtslos zurück.

Die Cleveland Cavaliers stehen vor dem Aus in der NBA . Im Conference Final gegen die New York Knicks kassierten die Cavs bereits ihre dritte Niederlage.

Das Team des deutschen Spielmachers Dennis Schröder liegt in der Best-of-Seven-Serie fast aussichtslos zurück. Keinem Team in der NBA-Geschichte ist es je gelungen, einen 0:3-Rückstand in den Playoffs aufzuholen. Schröder kam in neun Minuten von der Bank auf drei Punkte und zwei Assists. Spiel vier steigt am Dienstag in Cleveland.

Die Knicks sind auf dem besten Weg in ihr erstes NBA-Finale seit 1999. Der deutsche Center Ariel Hukporti war nicht zum Einsatz gekommen. Schröder spielt um seine erste Teilnahme an den NBA-Finals. 2016/17 mit den Atlanta Hawks und 2022/23 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen. Auch diesmal sieht es für den 32-Jährigen nicht gut aus.

Jalen Brunson war mit 30 Punkten beim zehnten Sieg in Folge für New York nicht zu stoppen. O.G. Anunoby steuerte 21 Zähler bei, Mikal Bridges 22. Der Titel gewannen die Knicks zuletzt 1973.

Die Cavs hatten in den ersten beiden Duellen 104:115 und 93:103 verloren. Im dritten Spiel kassierten sie eine weitere Niederlage mit 108:121. Das Team um Schröder muss sich nun auf das nächste Spiel vorbereiten, das am Dienstag in Cleveland stattfinden wird





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