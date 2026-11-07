Im August 1904 bestach ein preußischer Kultusminister in Berlin durch ein Pferd. Wie Clever Hans die Grenzen zwischen Tier und Mensch verwischte.

Am Freitag, den 12. August 1904, fand in Berlin ein historisches Schauspiel statt, das die wissenschaftlichen und öffentlichen Grenzen seiner Zeit herausforderte. Auf dem schlecht gepflasterten Hinterhof der Griebenowstraße 10 versammelte sich eine exklusive Gesellschaft, um einer Leistung beizuwohnen, die als unglaublich galt. Der preußische Kultusminister Heinrich Konrad Studt hatte seinen Besuch bei einem Pferd namens Hans angekündigt, das als Wunder der Bildung galt. Die Berlin er Presse hatte vor Wochen bereits von einem drohenden Umsturz und einer Offenbarung berichtet, die täglich zwischen elf und eins Uhr vollbracht werden sollte. Dies ereignete sich in einer Zeit, in der die Bevölkerungszahl Berlin s sich in den vorangegangenen dreißig Jahren mehr als verdoppelt hatte. Die Hauptstadt des Deutschen Reiches war hinter New York, London und Paris zur viertgrößten Stadt der Welt aufgerückt und überquerte bald die Zwei-Millionen-Grenze.

Auftreten vor dem Kultusminister

Der Hof an der Griebenowstraße war der unwahrscheinliche Ort für eine solche Demonstration intellektueller Fähigkeiten. Ein halbes Dutzend Schutzleute versuchte verzweifelt, den Stau der Droschken zu lösen, während vom Zionskirchplatz Fußgänger auf den schmalen Durchgang zum Hof strömten. Ein Polizist kontrollierte an der Haltestelle der elektrischen Straßenbahn die Einladungskarten für das gut gekleidete Publikum. Kinder waren auf die Dächer der umliegenden Werkstätten und Lagerräume geklettert, um das Spektakel aus der Nähe zu verfolgen. Sie erblickten den weißbärtigen Kultusminister Studt, der in Gehrock und mit Zylinder erschien, begleitet von seinen Assessoren, Geheimräten in Anzug mit Melone sowie Uniformierten. Auch ein knappes Dutzend Reporter und Fotografen waren anwesend, was den Startschuss für die steilste Medienkarriere gab, die jemals ein Tier vollenden sollte.

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Die Rolle von Wilhelm von Osten

Hinter der intellektuellen Leistung stand Wilhelm von Osten, der sein erstes Pferd vor vierzehn Jahren gekauft hatte. Seitdem verfolgte ihn die fixe Idee, dass Tiere denkfähige Wesen sind. Jeden Tag, bei Sonne oder Regen, Hitze oder Frost, holte er die Wandtafel und den Zählrahmen aus der Kammer neben dem Stall. Zwei Stunden lang arbeitete er mit dem schwarzen Hengst mit weißen Fesseln an den Hinterfüßen, so wie er es früher mit seinen menschlichen Schülern getan hatte. Seine Mieter lachten oft hinter seinem Rücken über ihn, doch der Erfolg gab ihm recht. Das Pferd lernte nicht nur richtig zu antworten, sondern konnte sogar lesen und geschriebene Aufgaben auf kleinen Papptafeln lösen. Im Juni hatte sich die Redaktion des Berliner Lokal-Anzeigers noch geweigert, einen Artikel abzudrucken, aber die öffentliche Faszination wuchs rasant.

Die Medienreaktion und das öffentliche Echo

Die Berichterstattung beschleunigte sich exponentiell nach dem Besuch des Ministers. Drei Wochen später, am 4. September, erschien Hans' Bild bereits in der New York Times. Ein Helfer öffnete die Stalltür und führte das Tier hervor, wobei der Berliner Lokal-Anzeiger festhielt, dass äußerlich nach gar nichts aussehe. Viele erhabene Geister zeigten ebenfalls eine gleichgültige Visage, doch seine Disziplin war das Denken. Die intellektuellen Leistungen von Hans versetzten die Bevölkerung der Dichter und Denker sowie bald die ganze Welt in Aufregung. Dies stellte die gottgewollte Vormachtstellung des Menschen in Frage. Wilhelm von Osten hatte dem Kaiser Wilhelm II. 1903 einen Brief geschrieben und um eine wissenschaftliche Prüfung gebeten. Der Besuch von Heinrich Konrad Studt deutete darauf hin, dass eine solche Prüfung in greifbare Nähe gerückt war.

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Carl Georg Schillings als Manager

Ein entscheidender Akteur in dieser Entwicklung war Carl Georg Schillings, der sich als Manager des Pferds etablierte. Der 39-jährige, großgewachsene Mann mit Glatze und Leinenmantel trat rechts neben Hans auf. Er begrüßte die Anwesenden nervös und etwas zu laut, jedes Mal wenn sein Monokel aus dem rechten Auge genommen wurde. Einen Monat zuvor hatte er Hans zum ersten Mal gesehen, doch bereits nannten ihn die Zeitungen den Manager. Schillings hatte aus dem Weltspiegel, der Beilage des Berliner Tageblatts, erfahren, dass Generalmajor Eugen Friedrich Zobel am 7. Juli 1904 den ersten Artikel über das lesende und rechnende Pferd veröffentlicht hatte. Dieser Bericht enthielt die Details, dass das Tier die menschliche Sprache verstehe, bis hundert zählen könne und über ein absolutes Gehör verfüge.

Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatte

Die Begegnung an der Griebenowstraße markierte einen Wendepunkt in der Wahrnehmung tierischer Intelligenz. Wilhelm von Osten, mit 64 Jahren ein Mann mit langem, zerzaustem Haar und unregelmäßig geschnittenem Bart, sah seine Arbeit als Sendung. Er gab wenig auf sein Äußeres und erschien mit einem sauberen Stallrock, aber seine Gestalt ähnelte der eines traurigen Apostels. Er war ein Gesandter der Tiere, der die Botschaft verkünden sollte, dass auch sie denken können. Die Anwesenheit hoher Verwaltungsbeamter und die mediale Aufmerksamkeit unterstrichen die Bedeutung dieses Ereignisses. Die Bevölkerung war fasziniert von der Vorstellung, dass ein Tier mathematische Probleme lösen konnte. Diese Demonstration berührte tief seatede religiöse und wissenschaftliche Überzeugungen über die Einzigartigkeit des menschlichen Geistes und öffnete die Tür zu jahrzehntelangen Debatten über kognitive Fähigkeiten bei Tieren.