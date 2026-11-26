Tchibo verkauft ein cleveres 2-in-1-Gadget, das eure Wohnung heller macht, ohne eine Steckdose zu blockieren.

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Die LED-Schwenkleuchte von Tchibo kombiniert Steckdose und Lichtquelle in einem kompakten Gerät. Für 24,99 Euro bekommt ihr LED-Beleuchtung mit flexiblem Schwanenhals, die sich direkt in die Steckdose stecken lässt (Der Versand nach Hause ist bei Tchibo allerdings erst ab einem Bestellwert von 29 Euro kostenlos. Wenn ihr nur die Lampe kauft, fallen also noch 5,95 Euro Versandkosten an. Alternativ könnt ihr sie aber auch in eine Filiale liefern lassen und dann kostenlos abholen.

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Die Leuchte ist eine platzsparende Lösung für alle, die punktuell zusätzliches Licht brauchen, ohne gleich eine feste Lampe zu montieren. Der flexible Schwanenhals lässt sich individuell ausrichten, sodass ihr das warmweiße LED-Licht genau dorthin lenken könnt, wo es gebraucht wird. Die Bedienung erfolgt über einen simplen Knopf. Die Leuchte misst etwa 10 cm x 22 cm x 11 cm Zentimeter und besteht aus Kunststoff mit einem silberfarbenen Metallarm.