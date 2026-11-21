David Fincher und Quentin Tarantino inszenieren Cliff Booth als Filmvorführer und Fixer in Los Angeles. Brad Pitt und Elizabeth Debicki überzeugen mit starker Chemie.

Der renommierte Netflix -Film The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth bietet eine einzigartige Mischung aus entspannter Hangout-Atmosphäre und typischer Tarantino-Ästhetik. Der Streifen, der exklusiv auch in IMAX-Kinos läuft, verzichtet bewusst auf epische Ambitionen und konzentriert sich stattdessen auf die faszinierende Figur des Cliff Booth, dargestellt von Brad Pitt. Fincher und Tarantino liefern hier ein Werk, das sich mit größtem Vergnügen in seine eigenen Abschweifungen verliert.

Fincher Inszenierung Tarantino Dialogkunst

Die gemeinsame Regiearbeit von David Fincher und Quentin Tarantino zeigt sich in einer effektiven Zuspitzung der Gewaltsequenzen, während die erzählerische Struktur entspannt bleibt. Der Film spielt eindeutig nicht in der Liga des episch-imposanten Vorgängers, was jedoch keine negative Konsequenz hat. Stattdessen entsteht ein Hangout-Film, der vollgestopft ist mit großartigen Dialogen, unzähligen Filmreferenzen, skurrilen Figuren und plötzlichen Gewaltausbrüchen. Brad Pitt befindet sich in absoluter Bestform und verkörpert diesen lässigen, doch gefährlichen Zeitgenossen mit Bravour.

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Cliff Booth Als Hollywood Problemlöser

Cliff Booth arbeitet in der Geschichte primär als Filmvorführer in einem Kino, was jedoch nur eine von zahlreichen Beschäftigungen ist. Unter dem Pseudonym Fixer löst er diskret die Probleme der Hollywood-Prominenz, wie etwa wenn einem alternden Regisseur nach einem amourösen Abenteuer Ehering und Oscar gestohlen werden. Neben diesen gefährlichen Aufträgen kümmert er sich liebevoll um seinen Vater Gus, füttert dessen Katze und genießt das Leben. Sein Ruf als ebenso lässiger wie gefährlicher Zeitgenosse geht ihm dabei stets voraus.

Debbieck Als Charmante Agentin

Die attraktive Karen, gespielt von Elizabeth Debicki, tritt als Gegenspielerin und later als romantische Interest in Erscheinung. Sie ist eine intelligente, schlagfertige Agentin, die vom Hollywood-Betrieb längst desillusioniert ist. Debicki verleiht der Figur mit kaum merklichem Augenrollen und leicht veränderten Gesichtsausdrücken unglaublich viel Persönlichkeit. Sie ist das perfekte Gegenstück zum ausgesprochen lässig agierenden Pitt und sorgt für eine chemistry, die jede gemeinsame Szene knistern lässt.

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Wendigo Brüder Plot Im Hintergrund

Als Charlie Peters Cliff mit der Bitte um ein Treffen aufsucht, ahnt dieser schnell, dass es um seine besonderen Fähigkeiten als Problemlöser geht. Doch Charlie zögert zunächst, seine wahre Absicht preiszugeben. In der Zwischenzeit verfolgen zwei skrupellose Gangster, die Verdusco-Brüder Eddie, die Spur. Es dauert rund 90 Minuten, bis eine Haupthandlung mehr Raum einnimmt. Welches Problem Charlie Peters eigentlich hat und wie Cliff es lösen soll, ist erstaunlich uninteressant, da das übrige Vergnügen der Figureninteraktionen überwiegt.

Tarantino Ironie Filmkritik

Ein Höhepunkt ist eine großartige Diskussion auf dem Tennisplatz, bei der Karen dem Kino den Kunstcharakter abspricht. Für sie ist Kunst Literatur, während Filme rein der Unterhaltung dienen. Diese Debatte hat eine wunderbare Ironie in einem Film, der so offensichtlich nicht das große künstlerische Meisterwerk ist, welches Tarantino zum Karriereabschluss vorschwebt, sondern einfach nur grandiose Unterhaltung. Die cleveren Situationen und pointierten Dialoge beweisen, dass Tarantino wunderschöne Liebesgeschichten schreiben kann, ohne eine klassische Romanze zu erzählen.