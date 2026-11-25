Die Rückkehr von Brad Pitt als Cliff Booth in David Finchers Neuverfilmung ist nur an sechs Spielstätten in Deutschland verfügbar. Grund ist der Kinostart von Netflix-Produktionen.

Ab dem 25. November 2026 ist die Rückkehr von Brad Pitt als Cliff Booth endlich auf der großen Leinwand zu sehen. Doch für Kinobesucher in Deutschland bleibt die Erfahrung einer speziellen Art. Der Film " The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth" von Regisseur David Fincher wird hierzulande nur an sechs exklusiven Spielstätten gezeigt.

Wer im heimischen Kino eine Vorstellung des neuesten Werks sucht, das auf der Zusammenarbeit von David Fincher und Quentin Tarantino basiert, wird in der Regel enttäuscht. Selbst in den großen IMAX-Kinoketten findet der Film kaum Beachtung. Diese extreme Limitierung der Vertriebsstrategie sorgt für Frustration bei vielen Fans des Franchises und löst eine kontroverse Diskussion über die Zukunft von Kinoveröffentlichungen aus.

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Seltene Kinovorführungen für Cliff-Booth-Fortsetzung

Wer den Film unbedingt im Kino erleben möchte, muss sich nach aktuellem Stand innerhalb Deutschlands zu einer dieser sechs spezifischen Spielstätten aufmachen. Die Auswahl ist gering und konzentriert sich auf wenige Standorte, was die Erreichbarkeit stark einschränkt. Für Zuschauer in der Nähe der Grenzen besteht jedoch eine Alternative. Es wird empfohlen, die Kinoprogramme in Nachbarländern wie Polen, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden zu prüfen.

Dort können Interessierte ihren Wohnort eingeben, um alle verfügbaren Vorführungen in einem größeren Umkreis anzuzeigen. Dies gilt auch für ausländische Kinos. Wohnt man beispielsweise in Dortmund, wo das lokale IMAX-Kino den Film nicht spielt, werden Vorführungen in Bochum und Düsseldorf als Alternative angezeigt. Zudem werden über ein Dutzend ausländische Kinos aufgelistet, vom 90 Kilometer entfernten Enschede bis zum fast 250 Kilometer entfernten Charleroi.

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Wettbewerb um IMAX-Säle bei Netflix

Dass einer der größten Stars der Welt in so wenigen Kinos zu sehen ist, hat vor allem mit einem anderen Netflix-Großprojekt zu tun. Ursprünglich wollte Netflix Ende November 2026 eine andere hauseigene Prestigeproduktion groß in die Kinos bringen. Schon weit im Voraus gelang es dem Streamingdienst, sich für Greta Gerwigs mit Spannung erwartete Fantasyverfilmung "Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping" die IMAX-Leinwände zu reservieren.

Dieser Film sollte zwei Wochen exklusiv laufen, bevor an Weihnachten der Streamingstart gefolgt wäre. Im Mai 2026 folgte jedoch eine überraschende Planänderung. Netflix entschied sich gleichzeitig für eine deutlich umfangreichere Kinoauswertung für Gerwigs Projekt. Am 11. und 12. Februar 2027 soll der Film nun weltweit in IMAX- und regulären Kinos starten. Erst sieben Wochen später, am 2. April 2027, folgt die Streamingpremiere.

Geplante Verschiebung und interne Debatten

Damit war der begehrte IMAX-Termin Ende November 2026 plötzlich frei. Intern gab es bei Netflix kleinere Diskussionen darüber, welcher Film den freien Slot einnehmen sollte. Angeblich wollte Brad Bird, der Macher von "Die Unglaublichen", die Chance nutzen, seinen kommenden Sci-Fi-Animations-Krimi auf der großen Leinwand zu zeigen.

Doch der Streamingdienst entschied sich schließlich für "The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth". Obwohl David Fincher daran arbeitete, übernahm nur die IMAX-Leinwände, die Netflix bereits für "Die Tribute von Panem" vertraglich gesichert hatte. Dass selbst diese jetzt nicht alle den Cliff-Booth-Film zeigen, hat noch einen weiteren Grund, der mit der Spontaneität der Entscheidung zusammenhängt.

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Widerstand der Kinobetreiber gegen Netflix

IMAX-Chef Rich Gelfond erklärte im November, dass die Umplanung für viele Kinobetreiber relativ spät kam. Anders als bei "Die Tribute von Panem" wollte man die Ketten daher nicht vertraglich verpflichten, ihre IMAX-Säle für den neuen Film freizuhalten. Stattdessen konnten sie selbst entscheiden, ob sie ihn zeigen wollten. Das führte vor allem in den USA zu Widerstand.

Mit Regal und Cinemark sagten zwei der größten Kinoketten des Landes ab. Cinemark-Chef Sean Gamble begründete die Entscheidung ausdrücklich mit einem Protest gegen die zu schnelle Streamingveröffentlichung bei Netflix. Schließlich bringt der Anbieter das Tarantino-Sequel in vier Wochen bereits auf die eigene Plattform.

Folgen für den deutschen Markt und Ausblick

Auch in Deutschland entschieden sich daher IMAX-Kinos, lieber andere Filme, allen voran "Sunrise On The Reaping" zu zeigen. Somit blieben nur die genannten fünf IMAX-Kinos der UCI-Kette sowie das Dietrich-Theater in Neu-Ulm als Abspielstätten für "The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth" übrig. Für Zuschauer, die in den nächsten zwei Wochen ab dem 25. November 2026 keine Chance haben, die lose Fortsetzung zu "Once Upon A Time... In Hollywood" zu sehen, muss man sich immerhin nicht zu lange gedulden.