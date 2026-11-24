Black Honey hat bei Clinique eine treue Fangemeinde. Amazon hat ihn zum Black Friday im Sale, dazu weitere Beauty-Artikel der Marke.

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Mehr dazu liest du- Black Honey hat bei Clinique eine treue Fangemeinde. Amazon hat ihn zum Black Friday im Sale, dazu weitere Beauty-Artikel der Marke. Jedes Jahr im November füllen sich die Warenkörbe schneller, als man den Überblick behalten kann. Beim Black Friday wandert Kosmetik bei vielen früh in den Warenkorb, denn Produkte, die ohnehin im Badschrank oder in der Handtasche landen, lassen sich gut mit einem Preisvorteil verbinden.

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Amazon hat in seine Rabattaktion jetzt auch Clinique aufgenommen.ist eine Marke, die viele aus der eigenen Kosmetiktasche kennen. Bei solchen Favoriten bietet der Black Friday eine gute Gelegenheit, den Nachkauf vorzuziehen und dabei vonzu profitieren. Ebenso lässt sich ein Produkt ausprobieren, das schon länger auf dem Wunschzettel liegt. Im Sale von Amazon finden sich mehrere Clinique-Artikel, bei denen sich ein Blick auf den Preis lohnt.wurde 1968 in New York gegründet und zählt zu den bekannten Marken im Kosmetikbereich.

Entwickelt wurde das Sortiment von Beginn an mit Unterstützung von Hautärzten. Dieser Ansatz prägt das Image der Marke bis heute. Neben Hautpflege umfasst das Angebot auch dekorative Kosmetik, etwa Lippenstifte und Mascara. Bei Clinique liegt der Schwerpunkt auf klar aufgebauten Pflegeroutinen.

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Dazu kommen einzelne Make-up-Produkte, die sich über Jahre als feste Größen etabliert haben. Zum Black Friday hat Amazon eine Auswahl davon im Sale.und ich, das geht schon lange gut. Ich trage den Lipstick seit Jahren und habe ihn bestimmt fünfmal nachgekauft, weil ich von dieser Farbe einfach nicht loskomme. Im Stift sieht er ziemlich dunkel aus, auf den Lippen wird daraus aber ein richtig.

Er steht erstaunlich vielen, und an jeder sieht er ein bisschen anders aus, aber immer gut. Am ikonischsten fand ich ihn schon immer an Liv Tyler als Arwen in „Herr der Ringe“. Zum Black Friday bekommst du den Black Honey bei Amazon für 13,24 Euro. Günstiger habe ich ihn noch nie gesehen, denn im Laden zahle ich oft 20 Euro und mehr.

Deshalb schlage ich selbst zu und lege mir gleich einen Vorrat an. High Impact High-Fi Full Volume setzt auf hochpigmentierte Fasern für einen Look wie mit falschen Wimpern, bröckelt nicht, ist wischfest und hält bis zu 12 Stunden. Sie ist allergiegetestet, augenärztlich getestet und parfümfrei, damit eignet sie sich auch für empfindliche Augen und Kontaktlinsenträger.

Jetzt kostet sie 18,69 Euro statt 22,00 Euro.lassen sich die Wimpern Schicht für Schicht aufbauen, die Mascara ist sanft zu empfindlichen Augen, hält den ganzen Tag ohne zu verschmieren und geht mit warmem Wasser wieder ab. Mit 13,19 Euro statt der UVP von 20,50 Euro bietet sie mit 36 Prozent den größten Preisnachlass der drei.

Clinique High Impact High-Fi™ Full Volume Mascara | Wimperntusche mit Fasern | Sorgt für maximales Volumen & Falsche-Wimpern-Effekt | Für empfindliche Augen | 10 mlClinique SPF 50 Mineral Sunscreen Fluid for Face schützt mit LSF 50 vor UVA- und UVB-Strahlen und kommt zu 100 Prozent mineralisch daher. Das Fluid ist ultraleicht, lässt sich gut verblenden und bleibt auf allen Hauttönen nahezu unsichtbar.

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Es eignet sich für empfindliche Haut, ist allergiegetestet, dermatologisch getestet und parfümfrei, und weil es auch kinderärztlich getestet ist, dürfen Kinder ab 6 Monaten es ebenfalls tragen. Bei Amazon kommt die 30-ml-Flasche auf 4,3 Sterne bei mehr als 870 Bewertungen. Zum Black Friday gibt esMoisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator gerade recht. Mit der leichten Gel-Creme beruhigt sich die Haut laut Clinique schon in drei Sekunden, und intensive Feuchtigkeit bleibt über Stunden erhalten.

Aloe-Vera-Bioferment sowie Hyaluronsäure versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und helfen ihr, sie zu speichern. , allergiegetestet und parfümfrei ist sie außerdem. Bei Amazon kommt der Hydrator auf 4,6 Sterne bei mehr als 19.200 Bewertungen und trägt das Label „Amazons Tipp“. Zum Black Friday kostet der 30-ml-Tiegel 11,79 Euro statt 13,88 Euro .

Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator | Ölfreie Feuchtigkeitspflege mit Hyaluronsäure & Aloe Vera Bioferment für alle Hauttypen | Feuchtigkeitsspendend und -bewahrend, 125 mlAll About Clean Liquid Facial Soap . Mit weicher Schaumtextur reinigt die Gesichtsseife gründlich und trotzdem schonend, lässt sich schnell abspülen und hinterlässt die Haut erfrischt, ohne Spannungsgefühl.bei mehr als 4200 Bewertungen. Zum Black Friday kostet die große 400-ml-Flasche 25,89 Euro statt der UVP von 49,50 Euro, ein satter Rabatt von 48 Prozent.

, denn von Lippenfarbe über Mascara bis zu Hautpflege und Sonnenschutz ist vieles reduziert. Sonnenschutz bleibt auch im Winter ein Thema, Moisture Surge hilft der Haut bei trockener Heizungsluft, und Black Honey liegt bei mir seit Jahren in der Tasche, weshalb ich mir gleich einen Vorrat anlege. Top-Games zu besten PreisenInnovative Neuheiten, top-bewertete Bestseller, supergünstige Schnäppchen – wir sind ständig auf der Suche nach den besten Produktempfehlungen. Dabei achten wir auf gute Nutzer-Rezensionen und, falls verfügbar, auch auf Test-Bewertungen.

Selbstverständlich machen wir immer einen Preisvergleich, um dir wirklich nur die besten Angebote von Amazon, MediaMarkt, Otto und weiteren Händlern präsentieren zu können. Wir entscheiden dabei unabhängig, welche Top-Deals wir dir hier und in unserer