Clint Eastwood ist einer der ikonischsten Stars Hollywoods. Doch viele der Kolleg*innen seiner Generation findet er als Schauspieler*innen nicht sehenswert. Er war nie ein Schauspieler, der sich an Vorbildern orientieren wollte. Im Gegenteil: Für ihn machte genau das einen der größten Fehler vieler Kolleg*innen seiner Generation aus.

Clint Eastwood ist einer der ikonischsten Stars Hollywoods. Doch viele der Kolleg*innen seiner Generation findet er als Schauspieler*innen nicht sehenswert. Er war nie ein Schauspieler, der sich an Vorbildern orientieren wollte.

Im Gegenteil: Für ihn machte genau das einen der größten Fehler vieler Kolleg*innen seiner Generation aus. Besonders das Hollywood der neunzehnhundertfünfziger Jahre sah Eastwood rückblickend kritisch – eine Zeit, in der für ihn vor allem eines dominierte: Imitation statt Individualität. In einem Interview mit dem Journalisten Paul Nelson erklärte Eastwood, wie wichtig ihm Originalität von Beginn an war. Er habe sich bewusst dagegen gewehrt, die Gestik, Sprache oder Haltung berühmter Stars zu kopieren.

Gerade dieser Hang zur Nachahmung sei damals jedoch weit verbreitet gewesen. Clint Eastwood prägte vor allem das Western-Genre wie kaum ein anderer. Im Comedy-Bereich gab es zur nahezu selben Zeit jedoch einen anderen Star, der die Filmwelt revolutionierte. Festhält, sträubte sich Eastwood gegen Vergleiche mit John Wayne oder mit irgendjemandem.

Während Wayne sich großen Regisseur*innen unterordnete, wollte Eastwood diesen Weg nicht gehen. Nach seiner Zusammenarbeit mit Sergio Leone, Don Siegel und später Phil Kaufman habe er sich laut McGilligan geschworen, sich nie wieder einem Regisseur zu unterwerfen, der ihn dominieren könnte. Diese Haltung war nicht nur Ausdruck seines Wunsches nach kreativer Kontrolle. Eastwood lehnte es grundsätzlich ab, mit anderen Schauspielern in Verbindung gebracht zu werden.

Seine Rollen sollten für sich stehen – ohne Referenzen, ohne Anleihen. Besonders deutlich wurde Eastwoods Kritik an der Schauspielkultur seiner Anfangsjahre in Gesprächen, die später in Conversations with Clint gesammelt wurden. Dort blickt er auf die Zeit zurück, in der Marlon Brando mit Filmen wie Selbst Schauspieler, die Ärzte oder Wissenschaftler spielten, hätten sich verhalten, als wären sie Boxkämpfer wie Brandos Figur. Für Eastwood war das ein grundlegendes Missverständnis von Schauspielkunst.

Eine einzelne Leistung verdient es nicht, so kopiert zu werden. Es ist erniedrigend, jemanden zu imitieren. Mach dein eigenes Ding. Eastwood machte jedoch deutlich, dass es für ihn sehr wohl herausragende Leistungen gab – allerdings nur dort, wo Schauspieler*innen ihre eigene Persönlichkeit einbrachten.

Er nannte unter anderem Montgomery Clift in Die Gehetzten, Oskar Werner in Der letzte Akt und Albert Finney in Diese Sichtweise prägte auch Eastwoods eigenen Karriereweg. Anfangs war sie kein Vorteil. Sein unkonventionelles Spiel galt laut McGilligan als kalt, steif, unbeholfen, sein natürliches Charisma ließ sich schwer in klassische Studio-Performances übersetzen. Universal Studios trennte sich nach kurzer Zeit von ihm.

Dieser 78 Jahre alte Film ist laut Yellowstone-Ikone Cole Hauser der beste Western aller Zeiten. Rückblickend zeigt sich jedoch, dass genau diese Weigerung zur Anpassung Eastwood zu einer der prägenden Figuren der Filmgeschichte machte. Statt Teil eines Trends zu sein, wurde er selbst zum Maßstab – und zu einem Schauspieler und Regisseur, der Hollywood nachhaltig veränderte





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