Clint Eastwood lehnte James Bond-Rolle ab, weil er Respekt vor Connery hatte

Clint Eastwood wurde einst die ikonische 007-Rolle angeboten, doch aus diesem Grund sahen wir die Western-Legende nie als James Bond. Ein US-Star, der wie kaum ein anderer den archetypischen amerikanischen Helden verkörperte, lehnte ab, weil er Respekt vor Connery hatte. Stattdessen setzte er seine Karriere als US-Filmstar fort. Die Vorstellung eines amerikanischen James Bond bleibt ein interessantes Gedankenspiel, aber die Figur blieb fest mit ihrer Herkunft verbunden. Clint Eastwoods Absage war für beide Seiten ein Gewinn.

Clint Eastwood wurde einst die ikonische 007-Rolle angeboten, doch aus diesem Grund sahen wir die Western-Legende nie als James Bond . Ein US-Star, der wie kaum ein anderer den archetypischen amerikanischen Helden verkörperte, lehnte ab, weil er Respekt vor Connery hatte.

Stattdessen setzte er seine Karriere als US-Filmstar fort. Die Vorstellung eines amerikanischen James Bond bleibt ein interessantes Gedankenspiel, aber die Figur blieb fest mit ihrer Herkunft verbunden. Clint Eastwoods Absage war für beide Seiten ein Gewinn





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